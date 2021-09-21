Что известно о погибших при стрельбе в Алматы полицейских

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал о погибших при стрельбе полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дархан Сулеев с 2003-го года у нас работал. Закончил Академию МВД. У него остались пятеро детей. Второй погибший - Нурбол Байгазиев. Он с 2014 года у нас работал. У него остались двое детей. Оба обслуживали этот участок в микрорайоне Акбулак. По службе их оценивали с положительной стороны, неоднократно поощрялись, постоянно были положительные отзывы со стороны населения на страницах в соцсетях, никаких нареканий не было», - сообщил Канат Таймерденов.

Начальник полиции также добавил, что сотрудники имели при себе табельное оружие, однако не применили его. Причина выясняется межведомственной следственно-оперативной группой.

В ходе брифинга Канат Таймерденов также сообщил, что по данному факту заведено два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 20 сентября около 17 часов владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь.

В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались.

Ранее сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 (Убийство в отношении двух и более лиц). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение под стражу.

Подозреваемый обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети. В сети появилось видео момента захвата стрелка.