Что изменится в разделе Конституции о правах человека, рассказала Динара Закиева

Во-первых, меняется название второго раздела Конституции. Вместо действующего названия «Человек и гражданин» предлагается название «Основные права, свободы и обязанности».

Во-вторых, данный раздел в структурном плане охватывает 29 различных прав, свобод и обязанностей. В проекте Конституции все закрепляемые права и свободы определяются вместе с условиями их реализации. При этом отдельные права, например право на жизнь, не могут быть ограничены ни при каких условиях.

Закиева отметила, что в проекте Конституции напрямую закрепляется неприкосновенность всех личных прав человека.

Кроме того, в новой редакции четко устанавливается, что реализация прав и свобод не должна нарушать права и свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и нравственные устои общества.

Он привела пример того, как это проявляется в жизни.

— Некоторые люди превращают свободу слова в безграничную вседозволенность, позволяя себе оскорблять граждан, родителей и детей. В результате их действия могут причинять серьезный психологический, а в некоторых случаях и физический вред, — сказала Закиева.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.