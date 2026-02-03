Что изменится в разделе Конституции о правах человека, рассказала Динара Закиева
Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева рассказала о том, как права человека будут закреплены в проекте новой Конституции РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во-первых, меняется название второго раздела Конституции. Вместо действующего названия «Человек и гражданин» предлагается название «Основные права, свободы и обязанности».
Во-вторых, данный раздел в структурном плане охватывает 29 различных прав, свобод и обязанностей. В проекте Конституции все закрепляемые права и свободы определяются вместе с условиями их реализации. При этом отдельные права, например право на жизнь, не могут быть ограничены ни при каких условиях.
Закиева отметила, что в проекте Конституции напрямую закрепляется неприкосновенность всех личных прав человека.
Кроме того, в новой редакции четко устанавливается, что реализация прав и свобод не должна нарушать права и свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и нравственные устои общества.
Он привела пример того, как это проявляется в жизни.
— Некоторые люди превращают свободу слова в безграничную вседозволенность, позволяя себе оскорблять граждан, родителей и детей. В результате их действия могут причинять серьезный психологический, а в некоторых случаях и физический вред, — сказала Закиева.
Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.