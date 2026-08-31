Что изменится на дорогах Алматы с 1 сентября

С началом учебного года в городе традиционно возрастает нагрузка на дороги. Чтобы снизить нагрузку, в первые дни сентября в Алматы усилят работу общественного транспорта, увеличат число поездов метро и переведут сотрудников акимата на дистанционный формат, передает корреспондент агентства Kazinform.

В первые две недели на маршруты дополнительно выйдут около 500 автобусов. Их направят на наиболее загруженные маршруты, чтобы сократить интервалы в часы пик. Всего в городе работают около 3200 автобусов.

В метро число поездов увеличат с 11 до 13, а интервал движения в утренние часы сократят до трех минут.

По данным акимата города, для перевозки школьников задействуют 300 автобусов. Они будут обслуживать 60 школ и перевозить более 13 тысяч детей.

Утром 1 сентября у школ, пешеходных переходов и на наиболее загруженных участках будут дежурить 470 полицейских.

Перед началом учебного года специалисты проверили состояние дорог возле школ и устранили более 140 замечаний. Особое внимание уделили работе светофоров, дорожным знакам и разметке. Территории школ также находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

В первую неделю сентября усилят контроль за грузовым транспортом. Для машин массой более 8 тонн продолжат действовать ограничения на обозначенных участках с 7.00 до 22.00.

С 1 по 5 сентября часть сотрудников акимата переведут на дистанционный формат. Крупным компаниям и организациям также рекомендовано рассмотреть удаленную работу или гибкое начало рабочего дня. Жителей и гостей города просят планировать маршрут заранее, а в часы пик по возможности выбирать общественный транспорт и метро.

Ранее полиция просила жителей не подъезжать на личных автомобилях непосредственно ко входам в школы и по возможности заранее выбирать альтернативные способы передвижения.

О том, что изменится в Казахстане с 1 сентября, читайте здесь.