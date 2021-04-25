Что изменилось в сфере образования и науки за годы Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких достижений удалось добиться Казахстану в сфере образования и науки за годы Независимости и в каком направлении будет далее развиваться эта сфера, рассказали в Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, за годы Независимости сформирована национальная модель образования, направленная на повышение качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворение потребностей личности, общества и государства.

Сформирована нормативная правовая база. Приняты законы Республики Казахстан «Об образовании», «О высшем образовании», «О науке», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О государственной образовательной накопительной системе», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», «О статусе педагога» и другие.

Реализованы 6 государственных программ, направленных на развитие системы образования (Государственная программа информатизации системы среднего образования на 1997-2002 годы, Государственная программа «Образование», Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы, Государственная программа развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы, Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы).

Принята в 2019 году новая Государственная программа развития образования и науки на 2020-2025 годы.

Казахстан с момента обретения Независимости является активным участником авторитетных рейтингов. Это подтверждение открытости социально-экономической политики страны.

По Индексу человеческого развития наша страна за последние

10 лет поднялась на 16% и вошла в группу стран с очень высоким человеческим капиталом.

С 2009 года Казахстан принимает участие в рейтинге IMD. По субфактору «Образование» мы улучшили свою позицию с 43 места в 2009 году до 26 места в 2019 году (+17).

В рейтинге Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума за 2019 год Казахстан улучшил свои позиции с 59-го на 55-е место (на 4 позиции).

Дошкольное воспитание и обучение

В условиях экономического коллапса первых лет Независимости Казахстана к 2000 году сеть дошкольных организаций в стране сократилась в 8 раз (в 1991 году – 8 881 единица, в 2000 году – 1 089).

По поручению Главы государства обеспечено строительство, восстановление детсадов, ранее арендованные и приватизированные здания детсадов были возвращены, увеличилось количество открытых частных детских садов и мини-центров.

В результате принятых мер охват детей дошкольным воспитанием и обучением увеличился в 9,6 раза - с 10,2% в 1999 году до 98,7% в 2020 году.

Приоритетом в развитии дошкольного образования страны является ГЧП. За последние 20 лет благодаря поддержке государства (отмена лицензирования, упрощение нормативов и выделение госзаказа для частного сектора) количество частных детских садов увеличилось в 28 раз (с 162 до 4 608).

Большое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями в развитии. В 2019 году 28,1% (1852 единиц) дошкольных организаций создали условия для инклюзивного образования, что на 19% выше, чем в 2015 году (9,1%).

Законодательно введен государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание, упрощена процедура лицензирования дошкольных организаций.

Реализованы отечественные программы «Балбөбек» (1996 год), «Қайнар» (2007 год), «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке барамыз» (2008 год) и другие.

С 2016 года внедрена Типовая программа дошкольного воспитания и обучения, где определены базовые навыки, которыми должен владеть дошкольник. В рамках обновления содержания с 2017 года внедрена Система индикаторов оценивания развития умений и навыков детей.

В 2018 году утверждены ГОС дошкольного воспитания и обучения.

С сентября 2019 года по поручению Елбасы внедрена программа раннего развития детей. Это обеспечит развитие социальных навыков и навыков самообучения детей раннего возраста (0-3 лет), а также повышение уровня компетентности педагогов и родителей.

Разработана полноценная модель развития дошкольного воспитания и обучения, увеличен охват детей дошкольными организациями.

Для обеспечения прозрачности и мобильности распределения мест в дошкольные организации в городах, районных центрах регионов автоматизирована выдача направлений в детские сады без участия в данной процедуре органов образования, детские сады выбирают сами родители.

100% дошкольных организаций обеспечены видеонаблюдением.

Общее среднее образование

В республике функционируют 7 440 общеобразовательных школ, где обучаются 3,4 млн учащихся.

За годы Независимости общая сеть школ сократилась на 1 401 (в 1991 году – 8 841), в основном за счет закрытия малокомплектных школ (в 1992 году – 3 745, 2020 году – 2 787).

Построено более 1 800 школ, позволивших ликвидировать 4-сменное обучение, сократить 3-сменное обучение, дефицит ученических мест и количество аварийных школ.

Проведена масштабная работа по подключению школ к сети интернет. Охват широкополосным интернетом со скоростью 4 мбит/сек и более достиг 96,8% школ.

С обретением Независимости вариативность содержания образования стала обеспечиваться организациями нового типа. Сеть организаций среднего образования пополнилась частными школами, лицеями, гимназиями, специализированными школами для одаренных детей.

Все классы 100% перешли на обновленное содержание.

Создано 20 Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ) с обновленным содержанием образования, опыт которых поэтапно распространяется на всю систему образования.

Еще одним из достижений Независимого Казахстана является создание Национальной системы оценки качества образования. Используются внутренние (ЕНТ, ВОУД, лицензирование) и международные инструменты оценки качества образования.

Казахстанские школьники участвуют в международных сопоставительных исследованиях PISA, TIMSS, PIRLS, позволивших получить независимую международную оценку образовательных достижений казахстанских учащихся.

С 2017 года начато обучение предметам естественно-научного цикла (ЕНЦ) (информатика, физика, химия и биология) на английском языке по желанию учащихся и от готовности педагогов. Обучение на английском языке предметам ЕНЦ ведется в 525 школах с полным погружением и в 3 814 школах - с элементами преподавания.

Ежегодно растет количество обучающихся по предметам ЕНЦ на английском языке (2017 год – 95 тысяч, 2018 год – 120 тысяч, 2019 год – 180 тысяч, 2020 год - 265 тысяч).

С 2018 года впервые выпускникам школ предоставлена возможность сдавать тестирование на английском языке.

С сентября 2019 года в рамках программы «Рухани жаңғыру» в школах внедрена Хрестоматия по краеведению, как дополнительное пособие по предметам «История Казахстана», «География», «Казахская литература», «Музыка» в 5-7 классах (20 часов).

Начиная с 2002 года, в отечественной системе специального образования впервые открыты новые виды специальных организаций образования – реабилитационные центры (РЦ) и кабинеты психолого-педагогической коррекции (КППК). На сегодня функционируют 15 РЦ и 198 КППК.

За 30 лет в институтах повышения квалификации курсовой подготовкой, конференциями, семинарами, вебинарами и другими формами профессионального развития охвачено более 2-х миллионов казахстанских педагогов.

Увеличивается количество педагогов-магистров, работающих

в организациях среднего образования. В настоящее время в общеобразовательных школах работает 9 751 педагог-магистр.

Ежегодно в среднем свыше 10 тысяч молодых специалистов приходят работать в школы республики. В 2020 году работы в организации образования прибыло 10 900 молодых специалистов, в том числе 5411 - в сельские школы.

Для улучшения качественного состава педагогического корпуса

с 2018 года внедрена новая система аттестации педагогов.

Педагоги, успешно прошедшие национальное квалификационное тестирование, получают доплату от 30 до 50%, в зависимости от квалификации. На сегодня 158 405, или 50,4%, педагогов прошли НКТ.

По поручению Елбасы приняты законы «О статусе педагога» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя».

Для повышения престижа профессии педагогов сокращена нагрузка с 18 до 16 часов, с 10 до 2 документов уменьшена отчетность учителя.

В 2020 году рост зарплаты педагога составил свыше 45% с учетом увеличения доплат и надбавок, а с января этого года зарплата увеличена еще на 25%. Педагоги физкультуры получают доплату за ведение кружков и спортивных секций. Увеличен трудовой отпуск с 42 до 56 дней. По итогам нацквалтеста предусмотрено увеличение зарплаты руководителей школ и их заместителей. Они получают доплату от 30% до 100% от должностного оклада.

Установлен запрет на привлечение педагогов к несвойственным функциям.

Как охраняются права детей в Казахстане

Защита прав и законных интересов детей – одно из основных направлений национальной политики. За годы Независимости в республике проведена определенная работа по достижению международных стандартов по улучшению качества жизни детей.

2006 году создан Комитет по охране прав детей МОН РК. С 1994 года Республикой Казахстан ратифицированы 15 международных документов, касающихся прав детей. С 2007 года работает Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК.

Функционируют республиканский Совет руководителей организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2008 год), Совет неправительственных организаций (НПО) (2011 год, действуют 283 НПО, занимающихся вопросами детства), Республиканский совет по программе нравственно-духовного образования «Самопознание» (2013 год).

С 1991 года в Казахстане действуют психолого-педагогические службы, введены должности психологов и социальных педагогов в каждой организации образования.

С 2016 года действует институт Уполномоченного по правам ребенка, осуществляющий свою деятельность в целях обеспечения гарантии прав и законных интересов детей, а также восстановления их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Сформирована национальная законодательная база правовой защиты детства. Приняты 14 законов, более 200 постановлений Правительства РК, более 700 приказов в сфере охраны прав детей.

Идет сокращение детских домов. За пять лет количество детских домов сократилось на 43 и сегодня составляет 97 с общим контингентом 23 416 детей (2016 год – 27 274 человека).

100% школ обеспечены видеонаблюдением и 99% - теплыми туалетами.

Сфера технического и профессионального образования

На момент обретения Независимости в Казахстане функционировали 693 государственные организации ТиПО. С 1999 года начался период бурного роста экономики страны. Увеличивался спрос на квалифицированные рабочие кадры. Это способствовало росту сети ТиПО в 1999-2011 годы на 47%. C 2000 года подготовлено более 2,5 млн кадров.

Сегодня сеть ТиПО составляет 797 единиц.

Контингент 475,9 тысячи человек против 464 тысяч человек в 1991 году. Контингент обучающихся увеличился на 11,9 тысячи человек, или на 1,6%.

За годы Независимости создан АО «Холдинг «Кәсіпқор» для модернизации системы ТиПО.

С 2010 года система ТиПО республики является активным участником Туринского процесса.

В 2014 году Казахстан стал участником международного движения World Skills, которое объединяет 80 стран мира.

C 2012 года в Казахстане внедряется дуальное обучение. На сегодня дуальное обучение внедрено в 535 колледжах (в 2013 году - 176 колледжей, в 2014 году - 280, 2015 году - 348, 2016 году – 421, 2017 году - 460, 2018 году – 486 колледжей, 2019 году - 518 колледжей).

За годы внедрения дуального обучения производственной практикой на базе предприятий и организаций в рамках дуального обучения охвачено более 206 740 студентов, в том числе обучающихся по госзаказу 174 394.

В рамках Госпрограммы «Еңбек» с 2014 года реализуется проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» (Серпін). С начала реализации проекта (2015-2020 годы) организации ТиПО завершили обучение 3 210 человек.

С 2017 года продолжается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», что позволило охватить обучением более 300 тысяч человек.

Качественный показатель педагогов составляет: из 40,9 тысячи человек (2000 год – 21,9 тысячи человек) имеют высшее образование 38 тысяч человек (92,9%), ТиПО – 2,9 тысячи человек (7,1%).

Система высшего образования

На момент обретения Независимости в Казахстане функционировало 61 высшее учебное заведение. На сегодня их количество 128.

За годы Независимости подготовлены 3,2 млн кадров с высшим образованием. Если в 1991 году выпуск специалистов с высшим образованием составил 42,2 тысячи человек, то на сегодня – 176,4 тысячи человек.

С 1999 года вузы Казахстана перешли на новую модель формирования студенческого контингента высших учебных заведений на основе государственного образовательного заказа.

Изменился качественный состав профессорско-преподавательского состава (ППС), остепененность ППС вузов составляет 48,3% (1999 год - 24%).

Принят закон о расширении академической и управленческой самостоятельности вузов.

С 2010 года Казахстан является участником Болонского процесса.

Осуществлен переход к трехступенчатой модели подготовки кадров: бакалавриат - магистратура - докторантура.

Важным показателем качества и привлекательности отечественной системы высшего образования выступает степень ее интернационализации. Количество иностранных студентов в 2020 году составило 29 069 человек (в 2010 году – 10 361 человек, 2016 году – 12 837, в 2019 году – 39 558).

Число казахстанских вузов в международном рейтинге лучших университетов мира QS, выросло с 5-ти до 10-ти (за 2011, 2020 год, соответственно). Казахстанский вуз (КазНУ имени Аль-Фараби) вошел в топ-200 лучших университетов мира по рейтингу QS.

С 2011 года реализуется программа академической мобильности обучающихся. Около 18 тысяч студентов прошли обучение в лучших зарубежных вузах (в 2011 году - 350 человек, 2019 году – 603, 2020 году – 1 300 человек).

С 2005 года ежегодно 200 лучшим преподавателям вузов присуждается грант «Лучший преподаватель вуза» для проведения научных исследований (3 тысячи человек).

В 2020 году впервые конкурс «Лучший преподаватель вуза» состоялся в электронном формате.

С 2019 года введено многократное проведение ЕНТ (4 раз в год). Продолжается практика условного зачисления в вузы до завершения первого академического периода. Принято в вузы более 6 тысяч человек (в 2019 году - 3 тысячи человек).

Впервые с 2020 года освобождены от сдачи блока ЕНТ иностранного языка лица, имеющие международные сертификаты (IELTS, TOEFL).

Освобождены от ЕНТ выпускники ТиПО при поступлении по профилю подготовки на платное обучение. Контингент приема таких студентов составил 35 297 человек (в 2018 году – 11 819 человек).

Введены электронный сертификат ЕНТ и электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта.

С 2014 года реализуется социальный проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!», предусматривающий обучение молодежи из трудоизбыточных регионов в учебных заведениях трудодефицитных регионов. Ежегодно выделяются образовательные гранты (2014 год – 1 050, 2020 год – 5 107 грантов).

С 1993 года за успехи в учебе присуждена стипендия Президента РК (в 1993 году – 58 человек, 2020 году – 1 088).

Функционирует Государственная образовательная накопительная система.

С 2011 года в стране функционирует высшее учебное заведение мирового уровня - Назарбаев Университет. 62 вуза (64,8%) внедряют опыт Назарбаев Университета. В 11 вузах с особым статусом 168 докторантам присуждена степень доктора PhD, и они получили соответствующие дипломы собственного образца.

Учреждена международная стипендия «Болашак» постановлением Президента РК от 5 ноября 1993 года № 1394.

С 2016 года привлечены более 100 зарубежных топ-менеджеров и 861 зарубежный ученый. Усилены меры подготовки кадров в колледжах и вузах по востребованным специальностям, обновлена материальная база учебных заведений.

Активизирована работа по прекращению деятельности высших учебных заведений, которые предоставляют некачественное образование. Увеличены зарплаты ППС через повышение стоимости государственного образовательного гранта.

2011 году принят Закон РК «О науке», регулирующий общественные отношения в области науки и научно-технической деятельности и определяющий основные принципы и механизмы функционирования и развития национальной научной системы РК.

Начиная с 2015 года, ведется работа по стимулированию научной деятельности путем коммерциализации ее результатов.

Увеличено финансирование науки, ежегодно дополнительно выделяется 3 млрд тенге на научные исследования молодых ученых. Казахстанская наука открыта для коллаборации с зарубежными учеными.

Получены значимые научные достижения по научным проектам и программам. В 2020 году создана отечественная вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19.

Научная сфера

Сфера науки в Казахстане регулируется принятыми в 2011 году Законом «О науке» и в 2015 году Законом РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

В 1990-е годы в Казахстане насчитывалось 289 научных учреждений, общая численность работников, занятых основной научно-технической деятельностью, составляла 50,6 тысячи человек.

На сегодня научными исследованиями и разработками занимаются 384 организации, задействовано 22 378 человек, в том числе 17 454 специалиста-исследователя.

Увеличился приток молодежи в науку. Количество ученых в возрасте до 35 лет увеличилось с 6,4 тысячи человек в 2011 году до 8,1 тысячи человек в 2020 году.

С момента реализации Закона РК «О науке» выстроена работа основных структур данной системы: Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, Государственной научно-технической экспертизы (ГНТЭ), Национальных научных советов (ННС), в состав которых входят ученые, эксперты, представители производства, бизнес-структур.

Действуют новая модель управления наукой и новые механизмы финансирования науки (базовое, грантовое, программно-целевое финансирование).

В 2017 году завершена реализация 1 547 научных проектов грантового финансирования и 95 научных, научно-технических программ по программно-целевому финансированию на 2015-2017 годы. Из числа исполнителей проектов 35% (7 413 человек) – молодые ученые. Количество зарубежных ученых в составе исследовательских групп – 716 человек (по ГФ – 665, ПЦФ – 51 человек). Получены 222 охранных документа, в том числе 201 патент, 21 авторское свидетельство. Внедрено 86 разработок.

Усилена нормативная правовая база, регламентирующая науку. В частности, пересмотрены правила финансирования науки, проведения ГНТЭ, положение и состав ННС.

В НПА повышена прозрачность принимаемых решений по грантовому и программно-целевому финансированию проектов (открытое голосование и онлайн-трансляция заседаний ННС), определены четкие критерии отбора проектов, введена оценка обоснованности запрашиваемого объема финансирования, суммирование баллов ГНТЭ и баллов ННС, ранжирование проектов по суммарному баллу для их утверждения к финансированию.

Впервые в декабре 2015 года Главой государства награждены 40 лауреатов новой Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби. В 2019 году премия присуждена 29 лауреатам, в 2020 году – 15-ти.

Ежегодно присуждаются 6 именных премий и 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 - для талантливых молодых ученых.

Создан Совет молодых ученых при министерстве.

Впервые для молодых ученых проводится конкурс на грантовое финансирование научных исследований на 2020-2022 годы.

С 2019 года во всех университетах начато обучение порядка 1 500 ученых и сотрудников ОКТ в рамках выделенных грантов на ОТТ/ОКТ.

Наблюдается значительный рост публикационной активности казахстанских ученых в международных рейтинговых изданиях.

На сегодня общее количество публикаций казахстанских ученых в базе данных Scopus в сравнении с 2011 годом выросло в 34 раза (с 577 до 19 879), в базе данных Web of Science – в 59 раз (с 425 до 25 088).

За последние пять лет каждая пятая публикация казахстанских ученых попадала в топ-25% научных журналов мира. В 2019 году 7 казахстанцев вошли в 1% самых цитируемых работ в мире в своей предметной области.