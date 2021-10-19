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    20:13, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Что изменилось в сёлах Карагандинской области благодаря спецпроекту «Ауыл – Ел бесiгi»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Хорошие дороги, обновлённые школы и клубы, развитие социальной и инженерной инфраструктуры – это то, что дает сельчанам спецпроект «Ауыл – Ел бесiгi». За два года в Карагандинской области по программе исполнено 73 проекта. В 2021 году реализуются еще 60, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О работах в рамках «Ауыл – Ел бесiгi» рассказали на аппаратном совещании в режиме-онлайн.

    «В течение 2019–2020 годов реализовано 73 проекта в 16 сельских населённых пунктах. Были отремонтированы социальные объекты: школы, детские сады, больницы, дома культуры и спорткомплексы, а также внутрипоселковые дороги, сети водоснабжения и электроснабжения», – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

    Работы проводились в восьми районах: Жанааркинском, Нуринском, Улытауском, Актогайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Осакаровском, Шетском.

    В этом году реализуются 60 проектов в 33 сельских населённых пунктах.

    В Ботакаре строится физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест. В Актогае начата реконструкция парка культуры и отдыха. В селе Шахтёрском появится хоккейный корт. Завершаются капитальные ремонты медпункта в селе Актайлак, инфекционного отделения районной больницы в посёлке Топар.

    «Ауыл – Ел бесiгi» – это одна из важнейших программ, которая реализуется с 2019 года. С её помощью активно идёт развитие инфраструктуры сёл. К примеру, в посёлке Осакаровка стопроцентно заасфальтированы и освещены улицы. Произведены ремонты школ, медицинских учреждений. В Егиндыбулаке строится ФОК, были выделены средства на ремонт школы и Дома культуры, асфальтирование улиц. В следующем году реализация спецпроекта будет продолжена. Также планируем охватить ряд населённых пунктов», – отметил аким области Женис Касымбек.

    Глава региона дал поручения по контролю своевременной сдачи всех проектов и качества работ.



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    Дороги Регионы Казахстана Вода Акимат Карагандинская область Строительство Общество
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