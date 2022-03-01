Что изменилось в новом Этическом кодексе

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Какие изменения произошли в новом Этическом кодексе? Об этом в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал председатель Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев.

- Дархан Медегалиевич, недавно Указом Президента была утверждена новая редакция Этического кодекса государственных служащих. Что послужило поводом для его принятия?

-Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в январе текущего года в своем выступлении на заседании Мажилиса Парламента, и позже на совещании по вопросам противодействия коррупции отметил, что работа госаппарата требует внедрения «новых подходов» и о необходимости перезагрузки системы государственной службы, чтобы она на деле стала сервисной и клиентоориентированной.

Изменения, происходящие в казахстанском обществе и факторы в нашей повседневной жизни, требуют новые подходы в системе государственного управления. И осуществление их в госуправлении являются ключевым фактором в пути создания Нового Казахстана.

В этой связи, нужно повысить уровень доверия общества к государственным органам и работать над улучшением обратной связи с населением. Для этого необходимо сформировать новую модель государственного управления, ориентированная на людей.

В этом плане, новый Этический кодекс имеет важное значение для правильного понимания и применения норм служебной этики.

Решения новых вызовов в системе государственной службы послужили поводом для принятия Этического кодекса новой редакции.

- Расскажите, пожалуйста, что изменилось в новом Этическом кодексе?

-Если Этический кодекс старой редакции объединял в себя, как, собственно, морально-нравственные требования к государственным служащим, так и базовые принципы к их поведению, то в новой редакции этот перекос был устранен за счет разделения этических требований от иных положений, не относящихся к служебной этике госслужащих.

Новый Этический кодекс устанавливает стандарты служебной этики и служит основой для формирования морально-нравственных качеств у госслужащих.

Кодекс также определяет Агентство и его территориальные органы, органами, осуществляющими координацию по профилактике нарушений служебной этики. В этих целях, будет активизирована работа уполномоченных по этике, Комиссии и советов по этике по предупреждению и профилактике нарушений.

- Были ли какие-либо изменения в новой редакции по требованию к госслужащим?

Да, стоит отметить, что изменения коснулись и структуру самого Кодекса, появляется новая глава – «Этические принципы государственной службы». Согласно чему, служебная этика государственных служащих основывается на шести принципах.

Это – добросовестность, честность, справедливость, открытость, вежливость и клиентоориентированность. Следует отметить, что такие требования предъявлялись к госслужащим и в прежнем кодексе. Но, как вы уже заметили, в новой редакции кодекса предусмотрены приоритетные требования по соблюдению принципов открытости и клиентоориентированности, согласно чему, госслужащие должны всецело ориентируясь на запросы населения как потребителя государственных услуг, проявлять готовность к работе с общественностью и обеспечивать прозрачность своих действий.

Вот, в целом, существенные изменения произошли в этих направлениях. Надеемся, принятые поправки в Кодексе поспособствуют формированию сервисного, открытого и доступного для населения государственного аппарата.

- Дархан Медегалиевич, спасибо за подробную информацию!