Что изменилось в госконтроле за использованием сельхозземель – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об изменениях в порядке осуществления государственного контроля за использованием земель сельхозназначения рассказал председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК - Главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях совершенствования государственного контроля за рациональным и эффективным использованием земель проделана следующая работа. Первое – осуществлен возврат функций государственного контроля за использованием земель из местных исполнительных органов. С 2014 года, в рамках децентрализации государственного контроля, функции по контролю за использованием земель были полностью возложены на акиматы областей. Однако ввиду того, что управление земельными отношениями, предоставление и контроль входили в состав одного государственного органа, возникали определенные коррупционные риски и конфликты интересов. На вышеуказанный факт обратила внимание земельная комиссия, созданная в соответствии с поручением Главы государства, данным на заседании Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, от 19 марта 2021 года. И она же рекомендовала выстроить единую вертикаль государственного контроля за рациональным использованием земель по принципу «центр-регион». В исполнение поручения Главы государства 30 июня 2021 года был подписан и принят Закон по вопросам развития земельных отношений, предусматривающий, в том числе, единую вертикаль государственного контроля за рациональным использованием земель», – сказал М. Темиржанов.

По словам председателя Комитета, функции по предоставлению земель остались у акиматов, а функции по контролю за предоставлением земель акиматами и функции по контролю за использованием земель, путем создания территориальных департаментов, переданы Комитету.

Также, по словам М. Темиржанова, внедрен космический мониторинг для выявления неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В 2020 году был реализован пилотный проект, а в 2021 году космический мониторинг введен по всей территории Казахстана. Метод позволяет в кратчайшие сроки провести анализ использования всех сельхозземель республики. По результатам космомониторинга уже добровольно возвращено 3,6 млн гектаров неисиользуемых земель.

Кроме того, как сообщил М. Темиржанов, сокращены сроки и упрощена процедура принудительного изъятия неиспользуемых земель. Ранее этот процесс был длительным, что приводило к деградации десятилетиями не используемых сельхозземель. Закон, подписанный Президентом 3 января текущего года, предусматривает: сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых земель с двух лет подряд до одного года; внедрение метода космомониторинга без выезда на место.

М. Темиржанов отметил, что теперь будут своевременно приниматься меры в отношении недобросовестных землепользователей. Это связано с незаконной установкой киосков субъектами микропредпринимательства и нехваткой земель жителям для ведения сельского хозяйства при наличии неиспользуемых земель. Поскольку действует мораторий на проведение проверок субъектов МСБ, министр сельского хозяйства РК издал приказ №223, которым утверждены рекомендации по определению понятия «массовая угроза», для возможности проверок по вопросам неиспользования или нерационального использования земель в период действия моратория.