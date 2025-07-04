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    19:46, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Что грозит казахстанцам за незаконную рубку деревьев

    Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило базовые ставки для расчета ущерба, причиненного нарушением законодательства в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Теперь за незаконное изъятие, заготовку (сбор), повреждение или гибель отдельных видов растений предусмотрены следующие размеры компенсации в месячных расчетных показателях (МРП):

    • сосна, ели всех видов, лиственница — от 15 до 45 МРП;
    • кедр — от 17 до 47 МРП;
    • можжевельник древовидный (арча) — от 14 до 44 МРП;
    • клен, вяз, липа, осина, ива древовидная, тополь, абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная — от 10 до 40 МРП;
    • береза, можжевельник, кедровый стланик — от 12 до 42 МРП;
    • орех грецкий, фисташка — от 50 до 80 МРП;
    • акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие породы деревьев и кустарников — от 9 до 39 МРП.

    Новые штрафы уже вступили в силу.

    Теги:
    Штрафы Экология Минэкологии и природных ресурсов Деревья Вырубка деревьев
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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