19:46, 03 Июль 2025 | GMT +5
Что грозит казахстанцам за незаконную рубку деревьев
Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило базовые ставки для расчета ущерба, причиненного нарушением законодательства в области охраны, защиты, восстановления и использования растительного мира, передает корреспондент агентства Kazinform.
Теперь за незаконное изъятие, заготовку (сбор), повреждение или гибель отдельных видов растений предусмотрены следующие размеры компенсации в месячных расчетных показателях (МРП):
- сосна, ели всех видов, лиственница — от 15 до 45 МРП;
- кедр — от 17 до 47 МРП;
- можжевельник древовидный (арча) — от 14 до 44 МРП;
- клен, вяз, липа, осина, ива древовидная, тополь, абрикос, акация белая, алыча, боярышник, вишня, лох, рябина, слива, черемуха, шелковица, яблоня лесная — от 10 до 40 МРП;
- береза, можжевельник, кедровый стланик — от 12 до 42 МРП;
- орех грецкий, фисташка — от 50 до 80 МРП;
- акация желтая, ивы кустарниковые, облепиха, прочие породы деревьев и кустарников — от 9 до 39 МРП.
Новые штрафы уже вступили в силу.