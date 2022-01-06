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Что грозит казахстанцам за нарушение  режима ЧП

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Января 2022, 13:13
Что грозит казахстанцам за нарушение  режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК казахстанцев предупредили об ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Согласно закону о чрезвычайном положении, те, кто пренебрегают правилами комендантского часа, подлежат задержанию. Самих задержанных и их транспортные средства могут досматривать. Таким образом, за воспрепятствование работе полиции в период ЧП, умышленное уничтожение или повреждение военного имущества, а также за распространение заведомо ложной информации грозит реальный срок», - сообщили в Генпрокуратуре.

За неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти в период ЧП грозит до 2-х лет лишения свободы.

За распространение в условиях ЧП заведомо ложной информации грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы.

За умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях ЧП – от 10 до 12 лишения свободы.

За действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП, предусмотрен административный арест от 15-ти до 30-ти суток.


Генпрокуратура   Безопасность   ЧП-2022  
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