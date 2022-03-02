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Что готовы сделать казахстанцы для повышения уровня своего дохода – опрос

2 Марта 2022 17:21
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Что готовы сделать казахстанцы для повышения уровня своего дохода – опрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что готовы сделать казахстанцы для повышения уровня своего дохода? Об этом стало известно на брифинге, организованном Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК по результатам соцопроса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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28,8% респондентов готовы работать на нескольких работах. 24,5% опрошенных выразили готовность открыть собственное дело и заняться бизнесом.

23,7% казахстанцев готовы повысить квалификацию. Сменить место работы готовы 21,9 % респондентов. 13,9% казахстанцев выразили готовность переобучиться.

9,6% респондентов ответили: «Ничего не буду делать, меня устраивает уровень моих доходов». 6,0% опрошенных готовы переехать в другую страну в поисках работы. 5,8 % респондентов считают, что государство должно их обеспечить.

Переехать в другой/регион или населенный пункт в Казахстане в поисках работы готовы 5,5 % респондентов. Заниматься инвестированием готовы 5% респондентов. 5 % респондентов будут рассчитывать на помощь родственников.

0,7 % респондентов ответили «Буду участвовать в митингах и требовать от государства повышения зарплат и пособий».

«Относительно недавно существует отдел социологических исследований КИСИ. Мы проводим региональный социологический мониторинг. Исследования проводятся несколько раз в год. Результаты исследований на данный момент обрабатываются. Мы с вами поделились первыми результатами. На основе проведенных исследований КИСИ готовит аналитические материалы в заинтересованные государственные органы. Они учитываются при принятии управленческих решений, то есть сфера влияния широкая. В каждый инструментарий социологического исследования закладываются и другие вопросы, которые затрагивают сферу деятельности разных государственных органов», - проинформировала на брифинге руководитель отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Жанар Каримова.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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