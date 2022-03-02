Что готовы сделать казахстанцы для повышения уровня своего дохода – опрос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что готовы сделать казахстанцы для повышения уровня своего дохода? Об этом стало известно на брифинге, организованном Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК по результатам соцопроса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28,8% респондентов готовы работать на нескольких работах. 24,5% опрошенных выразили готовность открыть собственное дело и заняться бизнесом.

23,7% казахстанцев готовы повысить квалификацию. Сменить место работы готовы 21,9 % респондентов. 13,9% казахстанцев выразили готовность переобучиться.

9,6% респондентов ответили: «Ничего не буду делать, меня устраивает уровень моих доходов». 6,0% опрошенных готовы переехать в другую страну в поисках работы. 5,8 % респондентов считают, что государство должно их обеспечить.

Переехать в другой/регион или населенный пункт в Казахстане в поисках работы готовы 5,5 % респондентов. Заниматься инвестированием готовы 5% респондентов. 5 % респондентов будут рассчитывать на помощь родственников.

0,7 % респондентов ответили «Буду участвовать в митингах и требовать от государства повышения зарплат и пособий».

«Относительно недавно существует отдел социологических исследований КИСИ. Мы проводим региональный социологический мониторинг. Исследования проводятся несколько раз в год. Результаты исследований на данный момент обрабатываются. Мы с вами поделились первыми результатами. На основе проведенных исследований КИСИ готовит аналитические материалы в заинтересованные государственные органы. Они учитываются при принятии управленческих решений, то есть сфера влияния широкая. В каждый инструментарий социологического исследования закладываются и другие вопросы, которые затрагивают сферу деятельности разных государственных органов», - проинформировала на брифинге руководитель отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Жанар Каримова.