Что думают представители мировых религий о роли Казахстана в сохранении мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 6 октября в столице РК прошло заседание XIX Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Представители фактически всех религий подчеркнули неоценимый вклад Казахстана и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в сохранении мира на планете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вот что сказал Шейх-уль-Ислам, председатель Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Паша-Заде: «Следует особо подчеркнуть, что выдвинутая 18 лет назад лидером казахстанского народа, влиятельной мировым политиком, видным государственным деятелем тюркского мира и Центральной Азии, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым инициатива по продвижению принципов и практики диалога между религиями и цивилизациями продолжает сохранять свою значимость, а последовательность и продуктивность этой идеи доказана временем».

По его словам, сегодня мы можем с уверенностью подтвердить, что благодаря мудрому подходу и усилиям Елбасы в современном мире создана новая платформа межрелигиозного сотрудничества.

«Стоит особо отметить усилия Его Превосходительства Президента Республики Казахстан господина Касым-Жомарта Токаева по успешному продолжению политического пути, обеспечивающему казахской государственности прогресс и процветание, преемственность по продвижению ценных идей в сфере межрелигиозного диалога и сотрудничества, в частности, в рамках Съездов лидеров мировых и традиционных религий», - отметил спикер.

В свою очередь, глава Бюро по вопросам ислама Папского совета по межрелигиозному диалогу Ватикана монсеньор Халед Акаше поделился мнением о пользе, которую дала миру пандемия.

«Пандемия дала человечеству, государствам, религиозным общинам и всем нам возможность узнать о других существующих вирусах, а также об ограничениях и недостатках во многих областях нашей жизни, будь это здравоохранение, экономика, социальная сплоченность или солидарность. Религиозные лидеры и их сообщества проявляют солидарность к тем, кто пострадал от пандемии», - отметил религиозный деятель.

Он также подчеркнул большой вклад Первого и действующего Президентов страны.

«Мы с нетерпением и с надеждой ждем VII Съезд, выражаем глубокую признательность его превосходительству г-ну Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву за инициирование и решительную поддержку съезда. Действующий Президент, его превосходительство Касым-Жомарт Токаев долгие годы возглавлял секретариат, вкладывая свою мудрость и таланты в благородное дело межрелигиозного и межкультурного диалога», - заключил Халед Акаше.

Высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в деле установления сотрудничества во благо человечества отметил и генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара (Египет) Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд.

«Не секрет, что мир сегодня переживает очень критическую ситуацию, и этот кризис, многие вопросы выявила пандемия. В этой связи я хочу сказать, что этот форум является своевременным, поскольку мир сегодня переживает гуманитарный кризис и кровавые конфликты, все это ведет к тому, что люди убивают друг друга», - сказал Назир Мухаммед Мухаммед Аль-Назир Аяд, выступая на XIX заседании Секретариата.

Он заявил о высокой роли Съезда лидеров мировых и традиционных религий для установления совместного сотрудничества и решения проблемных вопросов.

«Отсюда роль данного съезда, который собирает лидеров и руководство различных мировых и традиционных религий с тем, чтобы установить совместное сотрудничество во благо человечества. Он направлен на то, чтобы вернуть человечество к его естественной сути и реализовать наши заветные мечты - это и борьба с бедностью, и с болезнями. Несомненно, эта встреча является своевременной, поскольку, когда собираются представители из числа религиозных лидеров, независимо от того, какие религии они представляют, и когда намерения являются добрыми, мы можем сказать, что человек может вернуться к своей человеческой сути, к своей природе, по которой он был создан», - добавил религиозный деятель.