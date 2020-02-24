Что думают о волонтерстве известные общественные и политические деятели Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О пользе и важности волонтерской деятельности рассказали известные общественные и политические деятели, а также ректоры вузов и актеры Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы прошел республиканский съезд волонтеров «Ізгілік елшісі – Акселератор добра» в рамках Года волонтера, объявленного Главой государства.

В ходе съезда были рассмотрены ситуация по развитию волонтерства, а также презентовано новое направление, нацеленное на повышение правовой грамотности населения, оказание консультационной помощи гражданам по правовым вопросам.

В своем выступлении заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента – Елбасы Игорь Рогов сообщил, что повышение правовой грамотности населения и развитие волонтерства в данном направлении, играют важную роль в реализации концепции «Слышащего государства».

Проект «Ізгілік елшісі – Акселератор добра» как инструмент позволяет обеспечить юридическое сопровождение гражданам для оперативного решения имеющихся проблем.

«Волонтеры будут читать лекции, давать консультации населению, нуждающимся в правовой помощи, помогать составлять необходимые документы», - сказал И. Рогов.

Также не исключено, что волонтеры будут при необходимости защищать права граждан в суде.

Проект «Ізгілік елшісі – Акселератор добра» на первом этапе поддержан вузами Казахстана, государственными и правоохранительными органами, общественными деятелями, юристами и адвокатами. Волонтеры во всех регионах Казахстана уже выходят осуществлять деятельность с участковыми полицейскими, также по определенным вопросам помогают сотрудники с органов юстиции и антикоррупционной службы.

Пилотирование проекта показало его востребованность и нашло позитивные отклики среди горожан города Алматы. Проект, как волонтерское движение, был ретранслирован во всех областях Казахстана. За период работы проекта 3,5 тысячи волонтеров сделали 1000 весомых дел.

Заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров, в свою очередь, отметил, что в мегаполисе насчитывается более 700 тысяч молодежи, то есть каждый третий в городе - представитель молодежи. Из них 230 тысяч - студенты. Объявленный Главой государства Год волонтеров дает новые возможности для усиления волонтерского движения на благо горожан.

«Наш Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев не зря сказал: «Перед новым поколением открыты все двери и все пути». Президентом Касым-Жомартом Токаевым определены 7 направлений волонтерского движения. Акиматом (прим. - Алматы) составлен городской план мероприятий на 2020 год. В городе создан штаб по организации и проведению работы волонтеров. При штабе будет функционировать школа волонтеров, где будет проводиться обучение по социальному, спортивному, EVENT- и ECO-волонтерству, волонтеров-юристов и по корпоративному волонтерству т.д.», - сказал Е. Бабакумаров.

В ходе съезда было принято решение о назначении амбассадором волонтерского движения известного кинорежиссера Ермека Турсунова.

«Добро делается непреднамеренно. Самое настоящее добро - это делать и не ждать за это благодарности. Вы занимаетесь хорошим делом. Хорошо, когда ты это понимаешь, осознаешь и это тебе дает дополнительный стимул, что ты живешь правильно», - сказал Ермек Турсунов, обращаясь к волонтерам.

Ректор КазНУ имени аль-Фараби Галымкаир Мутанов обратил внимание на то, что идеи волонтерства также были заложены в учениях великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби.

«Как отмечал великий мыслитель аль-Фараби высшей добродетелью человека является разум. аль-Фараби утверждал, страшен разум, если он не служит человечеству, обладать знаниями недостаточно. Знания без воспитания - это враг человечества. Поэтому университеты должны быть нацелены не только на формирование профессиональной компетенции, но и на культурное, духовное и нравственное развитие студентов как граждан страны, так и мира», - сказал Г. Мутанов.

Наряду с этим, в рамках корпоративной социальной ответственности в КазНУ им аль-Фараби открыты специальные службы, на базе которых преподаватели и студенты осуществляют добровольческую работу.

Следует отметить, что нуждающиеся в правовой консультации и волонтеры, кто хочет оказать помощь, могут получить всю информацию на сайте «Акселератора добра» izgi.kz. Кроме того, в самых крупных филиалах Казпочты и ЦОНах города граждане могут получить консультации волонтеров-юристов.

По итогам съезда волонтеров «Акселератор добра: Ізгілік елшісі» была принята декларация по реализации волонтерства на современном этапе развития казахстанского общества. Для достижения поставленной цели планируется открыть во всех крупных вузах и городах Казахстана филиалы РОО «Акселератор добра: Ізгілік елшісі» и оказывать любую волонтерскую помощь.