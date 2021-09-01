Что думают казахстанцы о Послании Президента народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, обозначив ряд приоритетных задач на предстоящий год. Стоит особо подчеркнуть социальный блок, ведь, как обозначил Глава государства, главный принцип Слышащего государства – госаппарат и он должен работать в интересах граждан. В этой связи корреспонденты МИА «Казинформ» побеседовали с жителями столицы о задачах и главных направлениях Послания. Что же думают горожане о значимости выступления Президента – подробнее в нашем материале.

Большинство жителей Нур-Султана рассказали о том, что проинформированы о Послании Президента. Наиболее важными пунктами горожане отмечают повышение минимальной заработной платы, сдерживание цен на продукты, 100% доступность госуслуг гражданам через смартфоны. Были и те, кто выразил свое мнение по поводу того, как улучшить благосостояние народа.

Зинаида Ивановна, пенсионерка:

«Меры, озвученные Президентом, реализуются. Я согласна с теми задачами, которые он обозначает. Что касается постройки 1000 школ – это прекрасно. Нам бы пенсию добавили, я пенсионер. Что касается продуктов, цены понизились уже конечно. Было бы прекрасно, если бы еще понизились. Мы уже использовали свои пенсионные накопления на покупку жилья. Теперь снова вводятся меры, чтобы народ мог воспользоваться накоплениями. Это хорошо для населения».

Толкын Сагинбаевна, жительница Нур-Султана:

«Да, увеличивается сумма минимальной заработной платы. Мне бы очень хотелось, чтобы повысили зарплату пожарникам. Да, мы застали тот период, когда цены на продукты повышались. Сейчас заметно снизились цены. Что радует, многие услуги можно получать через телефон. Я сама этим пользуюсь. Это очень удобно, упрощает нашу жизнь. Например, ежемесячно по месту работы предоставляем документы. С ЦОНа, с госрегистратора – все услуги получаю через телефон. Очень удобно».

Асылзат Канаткызы, жительница столицы:

«Конечно, нужно сдерживать цены на продовольственные товары. Еще один момент, который стоит отметить – все можно сделать через телефон. Все справки сейчас получаем по телефону: справку о судимости, с медицинских организаций. Все получаем через Telegram. Говорят, что пособие тоже можно будет так получать в упрощенном виде. Будем наблюдать, как реализуется. Слежу за выступлениями Президента. Его озвученные задачи актуальны».

Меруерт, жительница столицы

«Государство в последнее время уделяет особое внимание социальным вопросам. В частности, пенсии, заработной плате и различным видам помощи. Еще один вопрос, озвученный Президентом – часть пенсионных сбережений можно использовать на покупку жилья. Это очень хорошее начинание, тем более в больших городах остро стоит жилищный вопрос. В этой связи хочется, чтобы цены на жилье не повышались. Потому как у каждого человека разная сумма в пенсионных накоплениях. Не все могут себе позволить купить квартиру. Народ также волнует вопрос цен на продукты питания. Да, мы знаем, что Правительство старается сдерживать цены на продовольственные товары, однако порой эти вопросы решаются после вмешательства Президента».

Жандос Елбазаров, житель Нур-Султана:

«Сегодня слушал выступление Президента. Он сказал о том, что минимальная заработная плата повысится до 60 тысяч тенге. Это станет хорошей мерой для социально-уязвимых слоев населения. Также Глава государства обозначил то, что с 2024 года народ будет избирать районных акимов. Это тоже хорошая мера. Построят до тысячи школ, вместо 850. Еще один вопрос – языковая политика. Чтобы поддержать один язык, нельзя пренебрегать вторым. Я смотрю все выступления Президента, мне нравится политика, которую он ведет. Он дипломат, много лет трудился, многое знает».

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.