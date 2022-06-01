1 Июня 2022 12:00

Что должны знать казахстанцы при голосовании на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через несколько дней в Казахстане состоится референдум, на котором предстоит решить судьбу предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона. Международное информационное агентство «Казинформ» подготовило обзор основных прав и обязанностей граждан по участию в референдуме.

Кто может голосовать

Право на участие в референдуме имеют граждане Казахстана, достигшие 18 лет. В референдуме не могут участвовать граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав иных граждан Республики на участие в референдуме является недопустимым и наказывается по закону.

Граждане участвуют в референдуме на равных основаниях и каждый из них обладает одним голосом. Граждане участвуют в референдуме непосредственно.

Как найти свой участок

Свои участки можно найти на трех информационных ресурсах через ИИН:

- www.gov.kz/referendum,

- www.referendum.gov.kz,

- www.referendum2022.gov.kz.

В случае отсутствия участка, автоматически отображаются списки Call-центров акиматов.

Аналогичный сервис разрабатывается в приложениях Kaspi.kz и Homebank. Данная услуга уже доступна для жителей Нур-Султана.

Что делать, если на момент голосования гражданин находится не там, где прописан

При перемене места своего пребывания казахстанцы могут с 20 мая и до 18 часов 4 июня 2022 года по письменному заявлению получить открепительное удостоверение в участковой комиссии по месту регистрации, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Открепительное удостоверение может быть выдано по доверенности, в таком случае к заявлению прилагается копия доверенности.

Открепительное удостоверение не выдается желающему голосовать на другом участке референдума в пределах одного населенного пункта.

Как проголосовать тем, кто по каким-либо причинам не может выйти из дома

Те, кто по каким-либо причинам не могут физически присутствовать на участке голосования, должны обратиться в письменной просьбе. Просьба должна быть подана не позднее 12 часов местного времени 5 июня. Участковая комиссия референдума должна организовать голосование в месте пребывания обратившихся.

Как проголосовать казахстанцам за рубежом

Граждане, находящиеся за рубежом, могут проголосовать на 65 участках референдума при Посольствах Республики Казахстан. Список указанных участков размещен на сайте Министерства иностранных дел РК.

Как проходит голосование

В первую очередь для того, чтобы проголосовать, нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Далее нужно расписаться в списке граждан, имеющих право участвовать в референдуме, и получить бюллетень для голосования.

Бюллетень заполняется в кабине для тайного голосования. В бюллетене можно поставить любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который гражданин голосует. Не допускается проставление отметок в бюллетене карандашом, а также внесение в него каких-либо исправлений.

Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.