Что делают в Костанайской области для развития параспорта
Спорт для людей с ограничениями в Костанайской области давно вышел за рамки социальной инициативы и превратился в полноценную систему подготовки спортсменов. В каком направлении работает система сегодня, узнала корреспондент агентства Kazinform.
Победы казахстанских параспортсменов на международной арене все чаще становятся поводом для гордости. Одним из последних ярких примеров стал успех Ербола Хамитова, который показал высокий результат на Паралимпийских играх в Милане, Кортина-д’Ампеццо — бронзовая медаль в лыжных гонках в спринте и золото в гонке-преследования по биатлону.
Более 290 спортсменов и 25 видов спорта
По словам руководителя областного спортивного клуба инвалидов Абзала Валиева, движение активно развивается.
— Наш клуб существует с 2015 года, на сегодняшний день у нас занимается 291 спортсмен. С ними работают 32 тренера, из них четыре — заслуженные тренеры Казахстана. В целом культивируется 25 видов спорта, — отметил он.
В регионе развиваются как паралимпийские, так и сурдоолимпийские дисциплины, а также национальные виды спорта и отдельные программы для людей с ментальными нарушениями.
— У нас 10 видов — паралимпийские, 8 — сурдоолимпийские, есть неолимпийские и национальные виды спорта. Отдельно ведется работа с людьми с ментальными нарушениями, — уточнил Валиев.
Люди с сильным характером и большим сердцем
Особенность клуба — не только в спортсменах, но и в команде тренеров. Многие из них сами имеют инвалидность и хорошо понимают своих подопечных.
— Пять тренеров у нас трудоустроены с инвалидностью. Также у нас работают методист и юрист с инвалидностью. В этой сфере случайных людей нет — здесь нужно терпение, желание и большое сердце, — подчеркнул руководитель клуба.
По его словам, работа с такими спортсменами требует не только профессионализма, но и особого подхода.
— С такими людьми работать непросто. Нужно уметь объяснить, поддержать, найти подход. Но наши тренеры справляются и показывают результат, — добавил он.
От региональных стартов — к международным
Костанайские спортсмены не только участвуют в соревнованиях, но и получают лицензии на крупнейшие старты. В этом году сразу три представителя региона выступили на зимних Паралимпийских играх.
— Лицензии получили Березин Юрий, Алимов Нурлан и Грачева Анна. Они представляли нашу страну в паралыжах, — сообщил Абзал Валиев.
Любые будь то Олимпийские, Паралимпийские игры для спортсменов означают не только участие, а результат многолетней подготовки.
— Лицензия — это не просто. Нужно пройти отборочные старты, показать результаты, занять определенные места. Только после этого допускают к играм, — пояснил он.
В клубе уже есть примеры высоких наград — от чемпионов до участников международных турниров. В числе значимых достижений — золотая медаль Александра Колядина на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Он стал первым казахстанским чемпионом, выиграв спринт классическим стилем на дистанции 1,5 км.
Как проходят тренировки и отбор
В клубе выстроена системная работа — от отбора спортсменов до подготовки к международным стартам. Здесь важен не только результат, но и постепенное развитие каждого участника.
По словам Абзала Валиева, ключевая задача — не просто привлечь людей в спорт, а удержать их и помочь раскрыть потенциал.
— Найти спортсмена — это тоже непросто. Нужно убедить, объяснить, заинтересовать. Не каждый сразу приходит в спорт, особенно если речь идет о людях с инвалидностью, — отметил он.
Тренировочный процесс включает регулярные занятия по разным видам спорта, а также подготовку к соревнованиям различного уровня. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу.
— С такими спортсменами нужно работать отдельно, понимать их особенности. Здесь важны терпение и системная работа, — подчеркнул руководитель клуба.
При этом тренеры не только развивают физические навыки, но и помогают спортсменам адаптироваться и социализироваться. Перед участием в крупных соревнованиях спортсмены проходят длительную подготовку, включая тренировочные сборы и отборочные этапы.
Несмотря на развитие параспорта, одной из актуальных проблем остается нехватка площадок для тренировок. По словам Валиева, при растущем количестве спортсменов нагрузка на существующую инфраструктуру увеличивается.
— У нас с каждым годом становится больше спортсменов, и, конечно, вопрос с тренировочными базами остается актуальным, — отметил он.
Это влияет на организацию занятий и возможности расширения направлений.
— Мы стараемся работать в тех условиях, которые есть, но для дальнейшего роста необходимы дополнительные площадки и возможности, — подчеркнул руководитель клуба.
Спорт как путь к социальной интеграции
Главная задача клуба — не только медали и победы. Для многих спортсменов спорт становится способом вернуться к активной жизни, найти себя и свое окружение.
— У нас занимаются особенные люди, и важно не только их тренировать, но и поддерживать, помогать раскрыться. Спорт дает им возможность реализоваться, — отметил Валиев.
Сегодня параспорт в Костанайской области продолжает развиваться, вовлекая все больше участников и выходя на новый уровень. За каждым результатом — не только тренировки, но и истории преодоления, силы и веры в себя.
