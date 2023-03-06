Что делать родителям при жестоком обращении с малышами в больницах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мама трехлетнего малыша Турсынай Баймагамбаева поделилась неприятным опытом, полученным в ходе обслуживания в одной из городских больниц Астаны. По ее словам, теперь ее сын не может без страха и слез смотреть на такие обычные процедуры, как ингаляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После того, как она опубликовала свою историю в социальных сетях, она получила около сотни сообщений, в которых другие мамы также жаловались на неподобающее отношение к маленькими детям со стороны медперсонала.

«Нам надо было делать МРТ, сына усыпляли с помощью маски. Когда я попросила его подержать, мне не разрешили, мало того, его вырвали из рук, положили на стол. Его держали 3 медбрата и 1 медсестра, чтобы надеть на 3-летного ребенка маску. Меня держала медсестра и не выпускала, а он дико кричал и ему было страшно… И в таком состоянии его усыпили. После этого он стал страшно бояться врачей», - рассказала Турсынай Баймагамбаева.





Через несколько месяцев при выявлении инфекции в легких малышу назначили ингаляции. Но как только он слышит звук, то сразу начинает вырываться и кричать.

«У него была истерика минут 20, я такого у него еще не видела, взгляд полный страха. Я очень долго не могла его успокоить, пока без сил он не уснул. Как жестоко с ним поступили тогда, что он сейчас боится такой обычной процедуры. Я понимаю, что есть неизбежные моменты в лечении, которые будут доставлять боль… Это уколы, операция. Но надеть маску и усыпить у мамы на руках – это же так просто. Почему в таком нам отказали, когда маленькому мальчику и так плохо, для чего добавлять еще один страх в его копилку?» - задалась она вопросом.



Фото: depositphotos.com



«Почему нет надзорного органа за этим всем? Конечно, в частных лучше, но не каждый может позволить себе частную клинику, и не все процедуры можно сделать в частных. Психологическое здоровье ребенка ведь тоже важно», - заключила она.





Как считает уполномоченный по правам ребенка РК Аружан Саин, подобное поведение медперсонала однозначно не соответствует положениям Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников РК в той части, где описываются этические принципы в отношениях с пациентами. Поэтому первым делом нужно потребовать принять меры в отношении нарушителей от руководства медучреждения, а, если это не будет сделано, обратиться с жалобой в местное Управление общественного здравоохранения.

В своем ответе на официальный запрос МИА «Казинформ» она отметила, что дети зачастую боятся врачей (известная всем реакция на «белый халат»), поэтому ими тяжело воспринимается даже то лечение, которое не связано с болезненными или неприятными ощущениями.





Испытываемый детьми медицинский стресс может проявляться в разной форме, в том числе, и активной: когда дети категорически избегают любых манипуляций, осмотров, физически сопротивляются им или проявляют агрессию.

«Что нужно делать родителям в таких случаях? Обязательно говорить с детьми. Да, ребенку не обязательно знать, как называется болезнь, но ему нужно объяснять, что случилось с его здоровьем и почему его именно так обследуют или лечат. Очень важно не дать почувствовать ребенку, что он виноват в болезни, зато важно, чтобы он ощущал себя членом команды (родители, врачи), которая поможет ему справиться с недугом. И обязательно нужно готовить ребенка к процедурам. Если мы не будем объяснять детям, что происходит и для чего, мы только больше напугаем их, хотя, возможно, нам кажется, что так мы убережем их от переживаний», - высказалась Аружан Саин.





Также, как подчеркнула детский омбудсмен, желательно пообщаться с врачами, чтобы вместе выработать согласованную общую позицию. Тот же томограф или другое оборудование лучше сначала показать, попросить немного времени перед процедурой, чтобы лечь в аппарат самой, показать, что это не больно. Можно показать заранее видео в интернете. Попросить персонал, чтобы маме дали защиту и разрешили быть рядом.

«Попробуйте сказать ребенку: «Избежать процедуры невозможно, будет неприятно, но быстро. Пожалуйста, потерпи, я рядом». Доверительные отношения между родителями и детьми, между родителями, детьми и медперсоналом – это очень важный фактор, который может либо усилить медицинский стресс, либо его уменьшить. Если ребенок доверяет людям, которые проводят лечение, если он знает, что его не обманут, предоставят ему выбор («Ты хочешь, чтобы мама подержала тебя за руку? Ты хочешь сесть или лечь? Сделаем это сейчас или сегодня попозже?»), ему будет проще переносить даже самые неприятные манипуляции», - заключила Аружан Саин.



Фото: Adobe Stock



В Министерстве здравоохранения в ответ на обращение сообщили о существующих нормах и стандартах. По данным ведомства, при выявлении фактов физического насилия в отношении детей осуществляется оказание медицинской помощи, проведение медицинской реабилитации, извещаются органы внутренних дел о фактах обращения детей и оказания им медицинской помощи. В случае высокого риска (жестокое обращение, насилие, пренебрежение, инвалидность ребенка), когда семья нуждается в социальном сопровождении, сведения передаются социальному работнику, психологу и в местные органы государственного управления здравоохранения, образования, социальной защиты, территориальные департаменты полиции, неправительственные организации.

Для оказания помощи пострадавшим от жестокого насилия функционирует 17 центров психического здоровья в каждой области, 74 первичных центра психического здоровья на уровне городских амбулаторно-поликлинических организаций, 219 кабинетов психического здоровья на районном уровне.



Фото: enfrente.com



Реализуется пилотный проект по документированию телесных повреждений или психологического воздействия в результате жестокого обращения в 4 организациях здравоохранения. Это Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова, городская поликлиника №5 Астаны, городская клиническая больница №7 Алматы, многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова Караганды.

«Программы подготовки медицинских работников на всех уровнях образования в обязательном порядке содержат вопросы доказательной медицины, а также психологии», - добавили в министерстве.