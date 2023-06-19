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Что делать при задымленности – рекомендации Минздрава

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Июня 2023, 16:20
Что делать при задымленности – рекомендации Минздрава Pexels

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава Минздрава поделилась с астанчанами рекомендациями касательно жизнедеятельности в условиях задымления населенного пункта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При задымленности, пожарах, смогах, мы со своей стороны говорим, что беременным, детям, пожилым людям, имеющим какие-то хронические заболевания рекомендуется не выходить. Если будут жалобы на состояние здоровья, обратитесь к своему участковому врачу», - сказала Ажар Гиният в кулуарах Правительства.

Напомним, по информации Департамента по ЧС столицы, над Коргальджинским шоссе, под Астаной, горит сухостой. По предварительной информации, площадь возгорания составляет около 15 га.

«На данный момент пожарные работают над ликвидацией возгорания на предварительной площади 15 га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, болотистой землей, а также отсутствием подъездных путей», - говорится в сообщении столичного ДЧС.

В тушении пожара задействовано 140 человек личного состава и 21 единица техники ДЧС Астаны, 8 поливомоечных машин акимата и 10 единиц Астана Орманы.


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