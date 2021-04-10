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    19:27, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Что делать при появлении нежелательных реакций на вакцину

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие нежелательные реакции могут быть после вакцинации и что делать в этом случае рассказали в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    - Какие нежелательные реакции могут быть после вакцинации?

    - Неблагоприятные проявления после вакцинации бывают в основном легкой или средней степени выраженности. Они могут развиваться в первые двое суток после вакцинации и проходят в течение трех последующих дней. Это - непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, болью в мышцах, общим недомоганием, головной болью, а также местные реакции в виде болезненности в месте инъекции, отёчности.

    Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций. Все перечисленные поствакцинальные реакции относятся к числу ожидаемых и указаны в инструкции к вакцине. Аналогичные симптомы из года в год встречаются у людей, делающих прививку от гриппа.

    По мнению специалистов, подобные побочные явления, проявившиеся после введения первой дозы вакцины, не должны быть препятствием для введения второй дозы.

    - Как вести себя после вакцинации?

    - В течение трех дней место инъекции не рекомендуется тереть, мочить, необходимо отказаться от посещения бани и сауны, избегать физических нагрузок.

    Важно не переохлаждаться и не перегреваться, избегать стрессов — в стрессовых ситуациях выработка антител может почти полностью прекратиться, в итоге нужного эффекта от прививки не будет.

    Нужно сбалансированно питаться, а также не употреблять алкоголь в течение трех дней до и после вакцинации – он может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или бессмысленной.

    В промежуток от первой до второй прививки (21 день) нужно минимизировать контакты с людьми и соблюдать все санитарные правила.

    Иммунитет вырабатывается постепенно, а в период между первой и второй дозой вакцины организм особенно уязвим. Человек может заболеть COVID-19, если не будет соблюдать меры безопасности (масочный режим, социальная дистанция, гигиена).

    - Как реагировать на неблагоприятное проявление после иммунизации?

    - Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медизделий совместно с Комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК проводит постоянный фармаконадзор за вакцинами уже в период их применения.

    Если вакцинируемый заподозрил у себя проявление нежелательных реакций, необходимо действовать согласно следующему алгоритму:

    - обратиться в медицинскую организацию, где была получена вакцина, или по месту жительства;

    - медицинский работник выслушивает жалобы пациента, затем входит под логином медорганизации в Личный кабинет на сайте НЦЭЛС (www.ndda.kz);

    - создается новая карта-сообщение о нежелательной реакции, куда вводится: общая информация об организации и сообщающем, данные о пациенте, информация о вакцине, нежелательных реакциях, сведения о сопутствующих лекарственных средствах и данные анамнеза.

    Все карты-сообщения попадают в автоматизированную информсистему НЦЭЛС «Побочные действия лекарственных средств».

    НЦЭЛС обрабатывает каждое сообщение, проводит оценку и анализ неблагоприятных проявлений после иммунизации на основе собранной информации от участников вакцинации: врачей, медицинских сестер, вакцинируемых, устанавливается причина неблагоприятных проявлений, определяются факторы, способствующие их развитию.

    Все карты-сообщения отсылаются в международный Центр мониторинга ВОЗ. В случае необходимости карты-сообщения отсылаются в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК для принятия мер.

    ВОЗ призывает страны отслеживать сообщения о реакции на прививки от COVID-19 и наблюдать пациентов, которые получили вакцину. Поступающие данные должны изучаться на национальном, региональном и глобальном уровнях.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Аналитика Вакцинация Минздрав РК
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