Что делать при повышенной задымленности воздуха при лесных пожарах – рекомендации Минздрава

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало рекомендации при повышенной задымленности воздуха при лесных пожарах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При повышенной задымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными пожарами, с целью предупреждения отравления людей продуктами горения, обострения сердечно-сосудистых, легочных и прочих хронических заболеваний, предупреждения острых приступов заболеваний следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ.

Кто подвергается наибольшему риску от дыма лесных пожаров?

Люди с заболеваниями легких, такими, как ХОБЛ, астма или болезни сердца, подвергаются более высокому риску воздействия дыма от лесных пожаров;

Пожилые люди более подвержены воздействию дыма. Это может быть связано с их повышенным риском сердечных и легочных заболеваний;

Дети чаще подвергаются опасности для здоровья от дыма. Дыхательные пути детей все еще развиваются, и они вдыхают больше воздуха на килограмм массы тела, чем взрослые. Кроме того, дети часто проводят больше времени на свежем воздухе;

Люди, которые очень активно занимаются работой или спортом на улице, также подвергаются более высокому риску неблагоприятных последствий для здоровья.

Рекомендации для жителей регионов, страдающих от задымления, вызванного лесными пожарами:

- Избегать прогулок в задымленном пространстве, поскольку это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

- Беременным женщинам и детям рекомендуется и вовсе не выходить на задымленную улицу;

- Людям, имеющим проблемы со здоровьем — носить с необходимые лекарства; если на улице задымлено, лучше не выходить на улицу для занятий физической активностью. - Оставайтесь в помещении с закрытыми окнами;

- Держите воздух в помещении как можно более чистым. Держите окна и двери закрытыми. Включите кондиционер, держите фильтр чистым, чтобы предотвратить попадание наружного дыма внутрь;

- Завешивайте окна, форточки увлажняющей тканью и периодически ее меняйте. Поставить в помещениях емкости с водой для увлажнения воздуха;

- Используйте кондиционер в машине и держите окна закрытыми. Помните, что транспортные средства никогда не должны работать в замкнутом пространстве, таком как гараж;

- Избегайте деятельности, которая увеличивает загрязнение воздуха в помещении. Горящие свечи, камины и газовые плиты могут увеличить загрязнение помещений. Пылесос поднимает частицы, уже находящиеся внутри вашего дома, что способствует загрязнению помещений;

- Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в сутки для взрослых (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), детям младшего возраста следует давать обычную кипяченную воду, а грудничкам- увеличить частому грудного кормления и установить режим допаивания.

Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких и аллергическими патологиями рекомендуется:

– измерять артериальное давление не менее 2 раз в день;

– при устойчивой артериальной гипертензии - обратиться к врачу;

– иметь при себе лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.

Помните, что курение также загрязняет воздух еще больше.

При первых признаках недомогания, отравления углекислым газом следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.