Что делать при потере госномера, объяснили казахстанским водителям в полиции

В департаменте полиции области Абай напомнили, что эксплуатация машины без номерного знака считается нарушением и влечет административную ответственность, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции пояснили, что после утери номера владельцу необходимо оформить его дубликат. Сделать это можно двумя способами: через портал электронного правительства, подав заявление онлайн и оплатив государственную пошлину, либо в ЦОНе, предъявив удостоверение личности. Если один из номерных знаков сохранился, его потребуется сдать при получении нового комплекта.

— Утрата государственного регистрационного номерного знака не дает права продолжать эксплуатацию транспортного средства. До получения дубликата и его установки автомобиль использовать нельзя, — подчеркнули в департаменте полиции области Абай.

Срок изготовления дубликата зависит от региона. В Астане и Алматы он занимает до пяти рабочих дней, в областях и Шымкенте — до 15 рабочих дней. При этом предусмотрена услуга ускоренного изготовления за дополнительную плату. В крупных городах номер могут изготовить в течение одного рабочего дня, в других регионах — до пяти дней.

В полиции также напомнили, что управление автомобилем без государственного регистрационного номерного знака в соответствии с частью 2 статьи 590 КоАП РК влечет штраф в размере 10 МРП.

Водителей призывают сразу после обнаружения пропажи обратиться за получением дубликата и воздержаться от эксплуатации автомобиля до его установки. Это позволит избежать штрафа и соблюсти требования законодательства.

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