Что делать при получении травм от пиротехники - советы врача

23 Декабря 2022, 21:13

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Неизменным атрибутом новогодних праздников являются салюты и фейерверки. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил внештатный травматолог-ортопед управления общественного здравоохранения Алматы Канат Тезекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Травматолог посоветовал, что в первую очередь надо сделать до прибытия врача, если уже произошел несчастный случай. Также он дал ряд рекомендаций при попадании инородных частиц на слизистую глаз в результате взрыва пиротехнических средств.

«Если несчастный случай произошел в домашних условиях, то нужно срочно промыть обильно слизистую глаз кипяченой водой комнатной температуры и наложить повязку. А если несчастный случай произошел на улице, то достаточно наложить повязку на глаз из подручных средств, такие как шарф, носовой платок. При отсутствии подручных средств можно надвинуть шапочку на глаз или закрыть глаз рукой. Далее срочно обратиться за оказанием медицинской помощи», – объяснил Канат Тезекбаев

Он также ответил, что необходимо сделать при термическом ожоге кожи с попаданием частиц взрыва на кожу и при травмах с повреждением кожных покровов.

«При термическом ожоге кожи с попаданием частиц взрыва на кожу, рекомендуется обильно промыть кожу проточной водой и наложить сухую асептическую повязку. Если несчастный случай произошел на улице, то наложить повязку из кусочка чистой ткани. Нежелательно накладывать мазевые повязки, смазывать кожу водкой, одеколоном, припудривать порошками и использовать вату. Если травма случилась с повреждением кожных покровов в домашних условиях, то нужно наложить асептическую повязку, если несчастный случай произошел на улице, наложить повязки из подручных средств», – отметил врач.

Спикер также напомнил, что при наличии открытых ран, сопровождающихся кровотечением, следует наложить давящую повязку, срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

В городе Алматы травматологические пункты работают круглосуточно в многопрофильных стационарах ГКБ №4, ГКБ №7, БСНП, ЦГКБ, ЦДНП.

Ранее спасатели Алматы призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения новогодних мероприятий.

Фото из открытых источников