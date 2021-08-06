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Что делать людям, подозревающим у себя симптомы КВИ – рекомендации врача

6 Августа 2021 00:12
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Что делать людям, подозревающим у себя симптомы КВИ – рекомендации врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный врач алматинской поликлиники №8 Фарида Агибаева рассказала, что делать людям, подозревающим у себя симптомы коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам врача, и простуда, и COVID-19 характеризуются похожими симптомами: першение в горле, кашель, повышение температуры и насморк. Много случаев коронавируса начинается с комбинированной симптоматики. То есть присоединяется бактериальная инфекция - может болеть или першить горло.

«В любом случае при появлении симптомов респираторного заболевания лучше не паниковать», - отмечает врач.

«Инкубационный период коронавируса нового типа очень короткий, развитие инфекции занимает считаные дни. Поэтому люди начинают думать, что они заболели ОРВИ, отравились, и пока они пытаются домашними средствами оказать себе помощь, оказывается, что у них уже далеко зашедшая стадия инфекции, и сразу следует достаточно тяжелое течение. При появлении симптомов ОРВИ и ОКИ рекомендуем немедленно обратиться за медицинской помощью, вызвать на дом врача по месту жительства или по месту прикрепления», - сообщила Ф. Агибаева.

Окончательно решить вопрос с диагнозом помогут анализ крови и ПЦР-тест.

Главный врач поликлиники №8 призвала жителей Алматы, обнаруживших у себя симптомы коронавируса, не бояться обращаться к врачам. Так как если состояние не тяжелое, больной может пройти лечение амбулаторно и будет находиться под наблюдением специалистов Телемедицинского центра.

Ранее главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева ответила антиваксерам, пытающимся создать общий фон недоверия к казахстанской и российской вакцинам. По ее словам, современная вакцина от коронавируса – это безусловное достижение мировой медицины, так как препараты были созданы в рекордно короткие сроки.

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Автор:

Еламан Турысбеков

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