Что делать, если ребенок потерял паспорт за границей

В разгар сезона отпусков и зарубежных поездок в филиале «Правительство для граждан» разъяснили, как действовать, если ребенок потерял паспорт или документ был украден во время отдыха, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для выезда за пределы Казахстана каждый ребенок, независимо от возраста, должен иметь собственный паспорт. Оформить его можно с момента рождения. За первое полугодие 2026 года в ЦОНах Шымкента оформили 71 тыс. детских загранпаспортов.

Если ребенок потерял паспорт или документ был похищен во время поездки, в первую очередь родителям следует обратиться в ближайшее посольство или консульство Казахстана.

— В дипломатическом представительстве оформят свидетельство на возвращение — временный документ, который позволит беспрепятственно вернуться в Казахстан. После приезда домой необходимо обратиться в ЦОН для оформления нового паспорта, — пояснила PR-менеджер шымкентского филиала «Правительство для граждан» Алтынай Татаева.

В филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» также напомнили, что для оформления паспорта на детей перед выездом за границу, необходимо обратиться в любой ЦОН по месту жительства. При себе нужно иметь:

свидетельство о рождении ребенка;

удостоверение личности одного из родителей;

квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 МРП (17 300 теңге в 2026 году).

При подаче заявления обязательно присутствие ребенка и одного из родителей.

Паспорт на ребенка изготавливается в течение 15 рабочих дней. При необходимости предусмотрено ускоренное оформление за дополнительную плату.

Срок действия документа зависит от возраста владельца. Детям до 12 лет загранпаспорт выдается на пять лет, подросткам от 12 до 16 лет — на десять.

От уплаты государственной пошлины освобождены дети-сироты, дети с инвалидностью, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Специалисты рекомендуют своевременно обновлять паспорт, если внешность ребенка заметно изменилась. Документ лучше заменить заранее, не дожидаясь окончания срока его действия. Это поможет избежать дополнительных вопросов при прохождении пограничного контроля.

Напомним, в начале года в Шымкенте отмечался рост спроса на детские загранпаспорта. Только за первые два месяца 2026 года в городе оформили 23 тысячи таких документов, за весь 2025 год — 132 тысячи.