Что делать, если человек тонет: инструкция от спасателей МЧС РК
МЧС Казахстана опубликовало главные правила, соблюдая которые, можно спасти тонущего человека. В ведомстве перечислили, что можно делать и чего нельзя во время купания, передает агентство Kazinform.
По словам спасателей МЧС РК, во время купания необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, о чем казахстанцы часто забывают.
На водоемах требуется:
- не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
- не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
- Соблюдение названных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье вас и ваших родных и близких.
Что делать, если человек тонет?
- Громко позвать на помощь, сразу же вызвать спасателей по номеру 112;
- Бросить любой плавучий предмет — круг, веревку, надувной матрас, доску;
- Если вы уверены, что хорошо плаваете и сможете прийти на помощь — подплывайте к тонущему только сзади. Обхватите человека так, чтобы его лицо оставалось на поверхности, и плывите с ним к берегу;
- Окажите на берегу первую помощь.
Важно: помните, если не уверены в своих силах — не рискуйте жизнью, лучше вызовите спасателей.
Ранее сообщалось, что с начала купального сезона двое детей утонули в Туркестанской области. Также в Акмолинской области за один день произошли два происшествия на водоемах с участием школьников. В одном из случаев погиб 10-летний мальчик.
30 мая сообщалось, что двое молодых людей утонули в Караганде. Они были студентами.