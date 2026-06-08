Что делать, если человек тонет: инструкция от спасателей МЧС РК

МЧС Казахстана опубликовало главные правила, соблюдая которые, можно спасти тонущего человека. В ведомстве перечислили, что можно делать и чего нельзя во время купания, передает агентство Kazinform.

По словам спасателей МЧС РК, во время купания необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, о чем казахстанцы часто забывают.

На водоемах требуется:

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;

не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Соблюдение названных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье вас и ваших родных и близких.

Что делать, если человек тонет?

Громко позвать на помощь, сразу же вызвать спасателей по номеру 112;

Бросить любой плавучий предмет — круг, веревку, надувной матрас, доску;

Если вы уверены, что хорошо плаваете и сможете прийти на помощь — подплывайте к тонущему только сзади. Обхватите человека так, чтобы его лицо оставалось на поверхности, и плывите с ним к берегу;

Окажите на берегу первую помощь.

Важно: помните, если не уверены в своих силах — не рискуйте жизнью, лучше вызовите спасателей.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона двое детей утонули в Туркестанской области. Также в Акмолинской области за один день произошли два происшествия на водоемах с участием школьников. В одном из случаев погиб 10-летний мальчик.

30 мая сообщалось, что двое молодых людей утонули в Караганде. Они были студентами.