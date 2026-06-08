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    Что делать, если человек тонет: инструкция от спасателей МЧС РК

    МЧС Казахстана опубликовало главные правила, соблюдая которые, можно спасти тонущего человека. В ведомстве перечислили, что можно делать и чего нельзя во время купания, передает агентство Kazinform.

    Что делать, если человек тонет: инструкция МЧС РК
    Фото: freepik.com

    По словам спасателей МЧС РК, во время купания необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, о чем казахстанцы часто забывают.

    На водоемах требуется:

    • не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;
    • не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;
    • не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
    • не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
    • не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
    • не нырять в непроверенных и необорудованных местах;
    • не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
    • не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
    • Соблюдение названных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье вас и ваших родных и близких.

    Что делать, если человек тонет?

    • Громко позвать на помощь, сразу же вызвать спасателей по номеру 112;
    • Бросить любой плавучий предмет — круг, веревку, надувной матрас, доску;
    • Если вы уверены, что хорошо плаваете и сможете прийти на помощь — подплывайте к тонущему только сзади. Обхватите человека так, чтобы его лицо оставалось на поверхности, и плывите с ним к берегу;
    • Окажите на берегу первую помощь.

    Важно: помните, если не уверены в своих силах — не рискуйте жизнью, лучше вызовите спасателей.

    Ранее сообщалось, что с начала купального сезона двое детей утонули в Туркестанской области. Также в Акмолинской области за один день произошли два происшествия на водоемах с участием школьников. В одном из случаев погиб 10-летний мальчик.

    30 мая сообщалось, что двое молодых людей утонули в Караганде. Они были студентами. 

    Утонувшие Купальный сезон Общество Рекомендации МЧС
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор