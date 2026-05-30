Двое молодых людей утонули в Караганде

В Караганде на Федоровском водохранилище во время купания в запрещенном месте утонули двое парней 2004 и 2005 годов рождения, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе поисково-спасательных работ водолазы обнаружили тела погибших на расстоянии около 15 метров от берега на глубине пяти метров.

По информации спасательных служб, данный участок водохранилища не предназначен для купания. Дно здесь имеет сложный рельеф с резкими перепадами глубин, что представляет серьезную опасность даже для умеющих плавать людей.

— Сегодня на Федоровском водохранилище произошел трагический случай, унесший жизни двух молодых людей. Тела погибших были обнаружены спасателями-водолазами на глубине около пяти метров. Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в местах, где это запрещено. Подобные нарушения могут привести к непоправимым последствиям, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Спасатели напоминают, что определить опасность водоема по его внешнему виду невозможно. Если на берегу установлен знак, запрещающий купание, рисковать жизнью нельзя.

Казахстанцам также напомнили основные правила безопасности на воде:

Не заходить в водоемы выше пояса при отсутствии навыков плавания;

Не оставлять детей без присмотра у воды;

Не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

Избегать незнакомых мест для отдыха;

Не заходить в воду в темное время суток;

Не использовать для плавания предметы, не предназначенные для этого.

Кроме того, находиться на лодках и других плавательных средствах необходимо только в спасательных жилетах.

О фактах происшествий и чрезвычайных ситуациях на воде следует незамедлительно сообщать по телефону 112.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области утонул 5-летний ребенок.