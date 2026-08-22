Что делать, если ячейка постамата оказалась пустой

Постаматы сделали получение интернет-заказов быстрым и удобным. Однако у автоматической выдачи есть и обратная сторона — сбои системы, недоставленные заказы и пропавшие посылки. Кто отвечает за товар и что делать покупателю в такой ситуации, разбирался корреспондент агентства Kazinform.

Постамат — последняя точка длинной логистической цепочки. До выдачи товар комплектуют на складе, передают курьеру, загружают в определенную ячейку и связывают с кодом получателя. Ошибка или вмешательство возможны на любом этапе. Например, посылку могли не положить в ячейку, перепутать, забрать после загрузки, а сама ячейка могла открыться из-за сбоя. Для покупателя все эти ситуации выглядят одинаково: дверца открылась, товара нет, а выдача уже отмечена как состоявшаяся.

«Выдан еще не значит получен»

Статус обычно подтверждает команду на открытие замка, но не наличие в ячейке конкретной посылки и не факт ее получения покупателем. У оператора могут сохраняться данные о сканировании курьером, времени загрузки, привязке заказа к ячейке, истории открытий и записи с камер. Датчики заполнения, кстати, есть не во всех устройствах.

Ключевой вопрос — был ли товар передан. По Гражданскому кодексу продавец при доставке обязан привезти его в указанное место, а договор по общему правилу считается исполненным при вручении покупателю или указанному им лицу, если стороны не предусмотрели иное. Сервис может связывать выдачу с кодом или QR, но статус «получен» по закону не приравнивается к передаче товара.

Покупателю не нужно угадывать, ошибся курьер или товар исчез позднее. Он фиксирует один факт — оплаченный заказ не получен. Причину будут устанавливать по цифровой цепочке, эти заботы его уже не коснутся.

Курьер не положил товар или посылку украли

Первый адресат требования — продавец из карточки заказа, чека или оферты. Если доставку он поручил курьерской службе, складу или площадке, их внутренний спор не должен ложиться на плечи покупателя. Статья 363 Гражданского кодекса предусматривает ответственность должника и за третьих лиц, которым он поручил исполнение, если закон не установил иное.

Маркетплейс не всегда является продавцом. Часто он может лишь сводить стороны и координировать доставку. Но если площадка продала товар, оказала услугу доставки или управляет постаматом, обращение направляют и ей. Лучше одновременно открыть спор в приложении, написать продавцу и оператору доставки.

Если курьер не загрузил коробку или положил ее не туда, заказ остается неисполненным. Если посылку вынесли из-за неисправного замка, дублирующего кода, сбоя или незапертой дверцы, речь уже идет о сохранности и качестве доставки. Хищение расследует полиция, а бизнес выясняет, кто возместит ущерб. Но возместит его уже продавцу, а покупатель не получил товар, а значит, ему его все еще обязаны доставить.

Иначе оценивается случай, когда человек сообщил код знакомому или назначил доверенного получателя. Если тот забрал правильную посылку, заказ считается выданным, и куда товар пропал после этого, площадку уже не интересует. При фишинге, взломе аккаунта или использовании кода неизвестным нужно блокировать доступ, уведомлять площадку и полицию. В этой ситуации все сложнее с юридической точки зрения и результат будет сильно зависеть от места утечки.

Чужая коробка и пустая упаковка

Иногда вы можете стать участником такой истории, когда у другого пользователя ячейка оказалась пустой. Например, внутри вашей может оказаться чужая посылка или лишь часть заказа.

В такой ситуации чужую коробку лучше не уносить и не вскрывать. Нужно снять номер ячейки и этикетку, не публикуя данные адресата, и ждать ответа поддержки. Kaspi Гид, например, советует оставить ошибочно выданный товар внутри, а если его уже забрали — написать в чат.

Если же товар все-таки ваш, но упаковка вскрыта, подозрительно легкая или внутри недостача, спор касается уже комплектности и сохранности. В такой ситуации коробку, пломбы и наклейки сохраняют, на видео снимают внешний вид, вскрытие, содержимое и вес на этикетке. Ошибку мог допустить продавец, или посылку могли вскрыть, например, уже в пути, поэтому виновника устанавливает проверка, которой очень поможет ваша фиксация факта.

Если вы заказываете несколько заказов, то их нужно пересчитать еще до закрытия дверцы, потому что система отметит весь набор полученным.

Первые минуты у постамата

Лучшим доказательством вашей правоты станет непрерывное видео. Запечатлеть стоит общий вид и адрес постамата, экран с номером заказа, открытое отделение и пустоту внутри. Затем, не отходя от устройства, нужно связаться с поддержкой и получить номер обращения. Инструкция Kaspi при пустой ячейке также советует проверить подсвеченное в приложении отделение (ваша ли ячейка открывается при нажатии) и сразу написать в чат.

Но если вы не сняли видео, это вовсе не лишает вас права на товар или уплаченные деньги. По закону для подтверждения покупки подходят фото, видео, другие документы и свидетельские показания. Также помогут скриншоты статуса, чек, карточка заказа, уведомление, история звонков, геолокация и переписка.

У поддержки требуют сохранить записи камер и журналы — время загрузки и открытий, привязку ячейки, сканирования курьера и показания датчиков. Запись могут не выдать из-за данных других людей, но ее истребуют полиция или суд. Просьбу направляют сразу, пока материалы не удалены.

Как требовать товар или деньги

Если проверка затягивается, чат дублируют претензией. В ней указывают дату, время, адрес, номера заказа и ячейки, прилагают доказательства и требуют передать товар либо расторгнуть договор и вернуть деньги вместе со стоимостью неоказанной доставки.

Условие о невозврате оплаты за непредоставленный товар прямо отнесено к ущемляющим права потребителя. При несогласии продавец или исполнитель обязан за десять календарных дней дать мотивированный письменный ответ с документами.

Если участники пересылают покупателя друг к другу, жалобу подавайте в территориальный департамент торговли и защиты прав потребителей через E-tutynushy или e-Otinish. Приложите претензию, доказательство ее отправки, ответ либо подтверждение молчания и фиксацию инцидента. В суде можно требовать возмещения стоимости заказа, убытков и при наличии оснований компенсации морального вреда.

При признаках взлома, подмены или хищения заявление в полицию подают параллельно — оно не заменяет требования о товаре или деньгах.

Также важно помнить, что при покупке в кредит или рассрочку ошибочная выдача может запустить график платежей, а спор его не приостанавливает. До письменного подтверждения отмены не стоит прекращать платить, иначе рискуете испортить свою кредитную историю. Позже в претензии потребуйте аннулировать покупку и связанное финансирование без комиссий и штрафов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи мошенничества с онлайн-доставкой.

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