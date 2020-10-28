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Что делать, если в вашем банке произошел технический сбой

28 Октября 2020, 16:23
Что делать, если в вашем банке произошел технический сбой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка дали практические советы относительно того, что делать, если в вашем банке произошел технический сбой, передает МИА «Казинформ».

Если вдруг вы не можете осуществить привычные для себя банковские операции по причине технических неполадок в банке, в котором обслуживаетесь, – главное объективно оценить ситуацию.

Технические сбои так или иначе происходят в каждой организации, будь то частная компания, государственные органы или банк второго уровня.

Fingramota.kz рекомендует соблюдать спокойствие и руководствоваться несколькими простыми принципами.

1. У вас должна быть «финансовая подушка безопасности»

В жизни случаются разные непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги. Технический сбой в банке, в котором вы обслуживаетесь, может принести огорчение, если вам срочно понадобилось снять деньги, совершить денежный перевод или оплаты. Поэтому очень важно позаботиться о наличии «финансовой подушки безопасности», чтобы хотя бы частично защитить себя от финансовых последствий из-за неполадок в работе банка.

Лучше всего иметь не менее 2 банковских карт в различных банках, на каждой из которых можно хранить запас средств. Таким образом вы сможете безболезненно переждать возникшие в одной из финансовых организаций технические трудности. Кроме того, стоит иметь некоторую сумму в виде наличных в случае, если деньги понадобятся срочно. Как минимум на обед, на проезд и на покупку минимального набора продуктов.

Обычно ситуация, связанная с техническими сбоями в банке, разрешается за пару часов, максимум – за день. Поэтому наличие «финансовой подушки» избавит вас от множества проблем.

2. Доверяйте только официальной информации

У каждой финансовой организации есть сайт, официальные страницы в социальных сетях, на которых публикуются все новости и разъяснения. Кроме того, обычно при возникновении непредвиденных ситуаций пресс-служба или руководство банка делают официальное заявление в республиканских СМИ. Данной информации доверять можно. А вот реагировать на рассылки в мессенджерах или заявления частных лиц, к банку не относящихся, не стоит. Такая информация с огромной вероятностью окажется фейковой.

3. Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников

Возникшими техническими трудностями могут воспользоваться финансовые мошенники, которые могут звонить или писать вам якобы от лица банка и просить назвать свои личные данные, номера и трехзначные идентификационные коды карточек. Ни в коем случае не передавайте им никакой информации и предупредите своих близких, особенно пожилого возраста. Помните, банк никогда не требует личные данные и не инициирует общение первым. Запишите номер, с которого вам звонили, и потом сообщите его в службу безопасности вашего банка.

Также фейковая информация от мошенников может распространяться через социальные сети или мессенджеры. Ни в коем случае не выполняйте непроверенные инструкции, поступающие от незнакомых лиц. Банк устранит все неполадки самостоятельно и помощь клиентов ему в этом никогда не требуется!

4. Проверьте все свои счета и данные после устранения неполадок

После завершения технических работ обязательно проверьте состояние ваших счетов и указанные личные данные. Если обнаружите проблему или ошибку, сразу же обратитесь в банк через call-центр или мобильное приложение. Вам обязательно помогут и устранят вновь возникшие проблемы.


Напомним, 28 октября в операциях Kaspi.kz. произошел сбой. Банк принес извинения за временные неудобства и обещал скоро устранить неполадки . Деньги клиентов в сохранности на своих счетах.


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