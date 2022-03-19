Что делается в Казахстане для недопущения дефицита электроэнергии
«При этом, ввиду бесконтрольного роста «серых» майнеров и аварийных случаев на электрических станциях с июня 2021 года образовался дефицит, который был покрыт за счет отрицательного сальдо-перетока от Российской Федерации в объеме порядка 300 млн кВтч», - сказал Болат Акчулаков.
Министр добавил, что план выработки электроэнергии на 2022 год составляет – 114,4 млрд кВтч.
«В целях недопущения дефицита электрической энергии и мощности в ноябре 2021 года был запущен третий блок Жамбылской ГРЭС, а в январе 2022 года запущен четвертый энергоблок, что в совокупности позволило увеличить нагрузку ГРЭС на 330 МВт», - пояснил Болат Акчулаков.
Было отмечено, что также были внедрены механизмы ограничения майнеров при дефиците и планового импорта электроэнергии на централизованных торгах.