Что делается в Казахстане для недопущения дефицита электроэнергии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем выработки электроэнергии по итогам 2021 года составил 114,4 млрд кВтч. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При этом, ввиду бесконтрольного роста «серых» майнеров и аварийных случаев на электрических станциях с июня 2021 года образовался дефицит, который был покрыт за счет отрицательного сальдо-перетока от Российской Федерации в объеме порядка 300 млн кВтч», - сказал Болат Акчулаков.

Министр добавил, что план выработки электроэнергии на 2022 год составляет – 114,4 млрд кВтч.

«В целях недопущения дефицита электрической энергии и мощности в ноябре 2021 года был запущен третий блок Жамбылской ГРЭС, а в январе 2022 года запущен четвертый энергоблок, что в совокупности позволило увеличить нагрузку ГРЭС на 330 МВт», - пояснил Болат Акчулаков.

Было отмечено, что также были внедрены механизмы ограничения майнеров при дефиците и планового импорта электроэнергии на централизованных торгах.



