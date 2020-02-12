Что даст волонтерство стране, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о важности развития волонтерского движения для Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Волонтерская деятельность является ярким проявлением высокого уровня личностного и духовного развития человека. Волонтерство является показателем развитости государства и общества в целом. Достижения и победы страны напрямую зависят от активных действий патриотично настроенных граждан, ежедневно совершающих полезные, важные дела, как вы это делаете сами. И таких граждан у нас немало. Я сказал, это только начальная цифра – 16 тысяч человек», - сказал Касым-Жомарт Токаев при запуске республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

При этом Глава государства выразил уверенность, что не менее 100 тысяч, может быть и миллионы людей по состоянию своей души готовы заниматься волонтерством.

«Задача государства и исполнительных органов, а также депутатов Парламента – помочь вам включиться в волонтерское движение. И мы будем это делать. Добрые устремления казахстанцев говорят о зрелости и успешности государства, играют важную роль в реализации реформ, модернизации всего государства, то есть, своей деятельностью волонтеры вносят конкретный вклад в реализацию очень важных реформ, без которых Казахстан не сможет выдержать конкуренцию в современном мире и стать развитой страной, развитым обществом», - отметил Президент.

По словам К. Токаева, именно через трудолюбие, открытость миру казахстанцы смогут построить новую экономику, которая будет базироваться на новейших технологиях и высокой производительности труда.

«Активное продвижение идей волонтерства, несомненно, будет способствовать формированию так называемой новой парадигмы мышления казахстанцев. То есть, за вами – молодыми людьми – будущее. Вы должны быть носителями нового мышления, нового менталитета, без которого Казахстан никогда не станет развитым государством, поэтому наши надежды устремлены на молодежь», - заключил Глава государства.