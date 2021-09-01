Что даст увеличение минимальной заработной платы, рассказал Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил, что даст увеличение уровня минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это уменьшит теневой зарплатный фонд, размер которого сегодня достигает 30%, а может быть и 40% от декларируемого в виде роста внутреннего потребления. Это, по оценкам экспертов, приведет к увеличению ВВП на 1,5%», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

«Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчетного показателя в налоговых, социальных и других сферах. Прошу Правительство и Парламент обеспечить внесение необходимых изменений в законодательство до конца текущего года с вступлением в силу с 1 января 2022 года», - добавил Глава государства.

Напомним, на совместном заседании Палат Парламента Президент поручил увеличить уровень МЗП с 1 января 2022 года.

«Считаю, что назрела необходимость пересмотра уровня минимальной заработной платы. Это, с одной стороны важнейший макроиндикатор, с другой стороны – показатель, понятный каждому», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

Президент напомнил, что размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года.

«Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы, Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому, принимаю решение с 1 января 2022 увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 тысяч до 60 тысяч тенге. Данная мера напрямую коснется более 1 млн человек, а косвенно всех трудящихся», - заключил Глава государства.