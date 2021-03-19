Что даст строительство завода на Кашагане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики рассказали о принимаемых мерах по развитию нефтегазовой промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в целях успешной реализации инвестиционных проектов принят ряд мер, предусматривающих оказание государственной поддержки, в частности: в рамках Закона РК «О газе и газоснабжении» государство регулирует цены и объемы углеводородного сырья для нефтегазохимических производств (товарный и сжиженный нефтяной газ); успешно функционирует специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области, в которой действуют налоговые и таможенные преференции; упрощена процедура привлечения иностранной рабочей силы», - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Кроме того, как напомнили в ведомстве, в текущем году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1,15 млрд кубометров сырого газа, стоимостью $860 млн. В перспективе рассматривается его дальнейшее расширение до 4-5 млрд кубометров в год.

«Строительство завода позволит выработать дополнительные объемы товарного и сжиженного нефтяного газа - ценного сырья для нефтегазохимических комплексов страны. Также в рамках деятельности Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан прорабатывается внедрение законодательного механизма специального соглашения об инвестициях для нефтегазохимических проектов. Так как опыт работы с инвесторами показал, что одним из факторов, влияющим на принятие решения, является предоставление благоприятных условий и мер государственной поддержки по принципу «одного документа», - добавили в Министерстве.

В специальном соглашении планируется предусмотреть обязательства со стороны государства, такие как защита инвестиций, гарантии по обеспечению сырьем, инфраструктурой, налоговые льготы, право прямого применения международных экологических и строительных норм и др., а также обязательства инвестора перед государством.