Что даст столице мастер-план «Нур-Султан – комфортный город»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате поделились планами по повышению комфорта в городе и рассказали о соответствующем мастер-плане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мастер-план «Нур-Султан – комфортный город» объединяет генеральный план и долгосрочную стратегию развития до 2030 года. И речь в ней идет не только о создании комфортного города, но и о возможности планирования городских ресурсов, прогноза трафика, подсчета расхода электроэнергии, анализа плотности застройки», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.

Одна из задач мастер-плана – создание города для людей с приоритетом для пешеходов. Вместе с тем, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана инициировало программу благоустройства улиц до 2025 года.

В рамках мастер-плана поставлены три конкретные цели:

1. Комфортный город для людей. Перепроектирование улиц, чтобы на них создавалась активность, обеспечение легкого пешеходного перемещения по всему городу и качественными услугами в пределах пешей доступности.

2. Устойчивый город с чистой экологией. Снижение энергопотребления, сокращение выбросов углекислого газа, переработка отходов.

3. Здоровый город с активным образом жизни. Создание инфраструктуры для активного образа жизни, увеличение доли использования общественного и активного (вело) транспорта.

Для достижения поставленных целей необходимо придерживаться следующих принципов:

1. Городская структура. Создание уличного урбанизма соразмерно человеческому масштабу, проектирование улиц для обеспечения комфорта перемещения людей в любое время года.

2. Мобильность. Создание смешанных типов улиц, где можно свободно и безопасно передвигаться на любом виде транспорта, будь то автобус или велосипед.

3. Инфраструктура экологии. Уменьшение потребления энергии (модернизация старых зданий) и инвестирование в возобновляемые источники, увеличение доли переработки мусора и отходов.

По мастер-плану в прошлом году благоустроили 150 дворов и 60 общественных пространств, в текущем году – 160 в общей сложности.