Что даст столице мастер-план «Нур-Султан – комфортный город»
«Мастер-план «Нур-Султан – комфортный город» объединяет генеральный план и долгосрочную стратегию развития до 2030 года. И речь в ней идет не только о создании комфортного города, но и о возможности планирования городских ресурсов, прогноза трафика, подсчета расхода электроэнергии, анализа плотности застройки», - сообщили в акимате в ответ на запрос редакции.
Одна из задач мастер-плана – создание города для людей с приоритетом для пешеходов. Вместе с тем, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана инициировало программу благоустройства улиц до 2025 года.
В рамках мастер-плана поставлены три конкретные цели:
1. Комфортный город для людей. Перепроектирование улиц, чтобы на них создавалась активность, обеспечение легкого пешеходного перемещения по всему городу и качественными услугами в пределах пешей доступности.
2. Устойчивый город с чистой экологией. Снижение энергопотребления, сокращение выбросов углекислого газа, переработка отходов.
3. Здоровый город с активным образом жизни. Создание инфраструктуры для активного образа жизни, увеличение доли использования общественного и активного (вело) транспорта.
Для достижения поставленных целей необходимо придерживаться следующих принципов:
1. Городская структура. Создание уличного урбанизма соразмерно человеческому масштабу, проектирование улиц для обеспечения комфорта перемещения людей в любое время года.
2. Мобильность. Создание смешанных типов улиц, где можно свободно и безопасно передвигаться на любом виде транспорта, будь то автобус или велосипед.
3. Инфраструктура экологии. Уменьшение потребления энергии (модернизация старых зданий) и инвестирование в возобновляемые источники, увеличение доли переработки мусора и отходов.
По мастер-плану в прошлом году благоустроили 150 дворов и 60 общественных пространств, в текущем году – 160 в общей сложности.