Что даст присваивание QR-кода нотариальному документу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Республиканской нотариальной палаты Асель Жанабилова прокомментировала присваивание нотариальному документу QR-кода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ранее в Минюсте сообщили , что в стране с 1 июля присваивается QR код нотариальному документу.

«Активное развитие электронного документооборота в Казахстане, закрепленного в 2016 году в статье 152 Гражданского кодекса Республики Казахстан, право совершать сделки в письменной форме как на бумажном носителе, так и в электронном формате позволили законодательно закрепить право нотариуса совершать нотариальные действия в электронной форме с использованием ЭЦП или с помощью графического планшета. Документы на бумажном носителе постепенно уходят в прошлое: их неудобно постоянно носить с собой, всегда есть риск испортить или потерять значимый документ, имеющийся в единственном экземпляре», - рассказала Асель Жанабилова в ходе брифинга в СЦК.

«Предусматривается, что будет создаваться электронный документ полностью дематериализованный, но имеющий такое же значение, как и бумажный документ. Нотариальному документу будет присваиваться так называемый QR-код – уникальный идентификационный код, который будет формироваться посредством электронного реестра, автоматически регистрирующийся в базе данных и который в последующем не может быть изменен. Это позволит защищать документы от фальсификации», - сказала председатель Республиканской нотариальной палаты.

Законом вводятся нотариальные действия по удостоверению равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе, а также удостоверение равнозначности документа, изготовленного нотариусом на бумажном носителе, электронному документу.

«На практике это означает следующее. Нотариусу представляется документ на бумажном носителе. Нотариус создает его образ в электронном виде и удостоверяет их равнозначность, то есть подтверждает тождественность содержания двух этих документов. В результате устанавливается равная юридическая сила исходных и производных документов», - отметила Асель Жанабилова.

Она объяснила, что нотариус, получивший электронный документ, создает его образ на бумажном носителе и удостоверяет их равнозначность. При этом указывает о проверке и принадлежности подписи лицу, создавшему электронный образ.