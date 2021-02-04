Что даст новый Экологический кодекс Казахстану – мнения мажилисменов
Новый Экокодекс - требование времени
Предыдущий Экологический кодекс был принят еще в 2007 году. За эти 13 лет, как отмечает депутат Мажилиса, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Айжан Скакова, многое изменилось в сфере охраны окружающей среды.
«Экологическая ситуация сильно ухудшилась, а по некоторым показателям, даже достигла критического уровня. Например, Алматы вошел в число 100 самых грязных городов мира, заняв 95 место, с выбросами 29,6 мегатонны углекислого газа в год. Хотя разработка и принятие нового кодекса заняла много лет, наконец, в декабре 2020 года Парламент принял новый Экологический кодекс. Надо признать, это был прорыв в правовой системе экологической безопасности нашей страны», - сказала Айжан Скакова.
Также, как отметила депутат, законодательную силу приобрели многие важные вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды.
«Среди них - «загрязнитель платит и исправляет», совершенствование управления отходами производства и потребления, широкое участие общественности на самых ранних стадиях оценки воздействия на окружающую среду проектируемых объектов и разрабатываемых госорганами планов и программ, затрагивающих вопросы экологии. Например, предусмотрены нормы, согласно которым природопользователь не только платит за ущерб, но обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния», - отметила А. Скакова.
В свою очередь депутат Мажилиса, член комитета по вопросам экологии и природопользованию Елдос Абаканов отметил, что за последние три года в стране была проведена большая работа со стороны госорганов, а также общественности по ужесточению требований к экологическому регулированию.
«За последние более 10 лет в Кодекс вносились около 80 изменений. Тем самым считаю, что данный Кодекс изжил себя в плане того, что во всем мире вопросы экологии сейчас в приоритете и законодательство, и экологическое регулирование эволюционируют и меняются. При разработке нового Экологического кодека был перенят опыт стран ОЭСР, где идет контроль над наиболее загрязненными и загрязняющими предприятиями. Подходы, которые связаны с оценкой воздействия на окружающую среду, вопросы, связанные с модернизацией предприятия, увеличением финансирования, пересмотром системы управления отходами - всё соответствует новым веянием и современными трендам», - сказал Елдос Абаканов.
Что дает внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)
Кодексом предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории опасности с условием внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). Наилучшие доступные технологии, по словам экологов - проверенный, наиболее эффективный способ модернизации промышленности с максимальной минимизацией вреда, наносимого окружающей среде, это технические, организационные и управленческие решения, с целью обеспечения целевых показателей качества окружающей среды.
«При этом предлагается обязательность получения таких разрешений для вновь вводимых предприятий. Это очень важно для новых производств, которые должны выстраивать свою работу с применением экологичных технологий. С внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая ситуация с существующими экологическими проблемами, поскольку благодаря модернизации технологических процессов будет снижение эмиссий в окружающую среду», - прокомментировала Айжан Скакова.
Депутат также отметила положение о плате за эмиссию в окружающую среду и целевое расходование средств бюджета на природоохранные мероприятия.
«В прежнем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. В результате только около 45% поступающих средств направляют на охрану окружающей среды. Теперь Кодексом предусмотрено, что местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%. Это означает, что в разы возрастут объемы и количество природоохранных проектов в регионах», - пояснила депутат.
По словам депутата Е. Абаканова, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) предприятиям позволит в первую очередь улучшить состояние качества окружающей среды в промышленных регионах страны.
«Мы видим, что есть социальный резонанс, есть обеспокоенность со стороны населения по качеству воздуха. Данные меры должны решить эти вопросы. В соотвествии с кодексом, для предприятий, которые переходят на НДТ, предусмотрены меры стимулирования, то есть, данные предприятия не будут платить экологические платежи и могут эти средства направлять на свою модернизацию», - отметил Елдос Абаканов.
Также он пояснил, что для новых строящихся предприятий особый акцент будет делаться в части формирования доказательной базы тем, что предприятие будет наименьшим образом воздействовать на окружающую среду.
«Когда предприятия проходят несколько этапов общественных слушаний, проводится полная оценка перед реализацией проекта и пока местному сообществу не докажут, что предприятие наносит минимальный вред, он не может быть построен либо начать свою намечаемую деятельность», - сказал Е. Абаканов.
Что дает новый Кодекс
Как отметила Айжан Скакова, кодексом предусматривается иерархия отходов, направленная на поэтапное обращение с отходами.
«Классификация отходов приведена в соответствие с европейским каталогом отходов и будет содержать перечень как неопасных, так и опасных отходов. Этого прежде не было. Чтобы системно решить вопрос незаконных свалок в новом Экологическом кодексе, предусмотрен вопрос обязательного установления цифровых GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте. Ужесточены требования к переработке и захоронению опасных отходов. Например, кодексом предусмотрено, что в случае если медицинские организации не будут перерабатывать свои опасные отходы, штрафы за это будут увеличены в 10 раз», - сказала А. Скакова.
Очень важным является введение запрета на ввоз РК в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов из других государств, а также захоронение (размещение) радиоактивных отходов на поверхности земли и в ее недрах без проведения мероприятий, предотвращающих попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. Эти новые требования, по словам Айжан Скаковой, крайне важны для нашей страны, где сохраняется высокий уровень радиоактивного загрязнения.
«Также появились новые требования к сохранению зеленых лесных массивов. Ведь Казахстан относится к числу стран, где лесистость территории крайне низка, леса занимают всего около 5% территории страны. Поэтому ужесточена ответственность за незаконную вырубку деревьев. Так, размер административного штрафа за вырубку деревьев будет увеличен в 5 раз, а в случае повторного правонарушения или вырубки на особо охраняемых природных территориях будут оштрафованы до 1500 МРП. Если причиненный ущерб превысит 100 МРП, то нарушители будут привлечены к уголовной ответственности», — добавила она.
Депутат отметила, что целый ряд новых положений предусмотрен в кодексе для правовой поддержки внедрения «зеленых» технологий и «зеленой» энергетики, экономическим и административным стимулированием мер направленных на снижение последствий и адаптацией с изменениями климата.
«В целом, принятие нового Экологического кодекса и приведение его в соответствие с международными экологическими соглашениями подтвердит приверженность Казахстана требованиям ОЭСР и вхождение в 30 развитых стран мира. Однако совершенность нового кодекса может быть оценена не только нашими национальными институтами, но самое важное – это соответствие его международным законодательным стандартам в сфере охраны окружающей среды.
При этом депутат считает, что некоторые новые положения кодекса не полностью соответствуют международным нормам и стандартам. В частности, это относится к вопросам изменения климата и переходу к низкоуглородной экономике.
«Так, в качестве парниковых газов в Казахстане определены всего 6 химических соединений: диоксид углерода (CO2); метан (CH4); закись азота (N2O); гидрофторуглероды (ГФУ); перфторуглероды(ПФУ); гексафторид серы (SF6). Тогда как в некоторых зарубежных странах число парниковыхгазов доходит до 40. Зарубежные эксперты считают, что в законодательстве Казахстана нет конкретных положений, связанных с проведением оценкивоздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте и реализацией Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Также, по их оценке, Системы экологического менеджмента еще не получили широкого распространения. Количество действительных сертификатов ISO 14001 крайне невелико (140 в 2019 г.), принимая во внимание количество объектов регулирования в Казахстане. Стимулы для использования стандарта ISO 14001 практически отсутствуют», - сказала Айжан Скакова.
Улучшится ли с внедрением кодекса состояние окружающей среды
«Безусловно, влияние нового Экокодекса в ожидаемое улучшение экологической ситуации зависит в большой степени от того, насколько государство будет финансировать эти проекты и мероприятия. Текущие расходы и инвестиции на цели охраны окружающей среды в процентах от ВВП снизились с 1,03 % в 2009 г. до 0,42 % в 2018 году. Такие низкие показатели могут препятствовать достижению многих задач и проектов. Расходы на охрану окружающей среды также существенно отличаются по регионам. Экологические налоги и штрафы, взимаемые на местном уровне, большей частью не используются эффективным образом для улучшения состояния окружающей среды и развития «зеленой экономики», - сказала Айжан Скакова.
Как подчеркнула Айжан Скакова, Правительство приложило усилия для выработки стратегических основ и создания нормативно-правовой базы для перехода к «зеленой» экономике. Однако в стране отсутствуют механизмы, которые способствовали бы внедрению «зеленых» технологий во всех отраслях промышленности, в частности финансовые стимулы. Еще одним препятствием для перехода к «зеленым» технологиям, по словам А. Скаковой, является преимущественно ограниченный доступ МСП к финансированию.
«Радиоактивные отходы являются одной из приоритетных проблем и решению этой проблемы уделяется должное внимание. С 1999 года продолжался процесс вывода из эксплуатации энергетического реактора БН-350 на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением, установленного на атомной электростанции в Актау. В процессе вывода из эксплуатации 3 000 отработавших топливных сборок были упакованы в 60 контейнеров и доставлены во временное хранилище. Однако, окончательное решение относительно судьбы этих радиоактивных отходов еще не принято. Из нового кодекса не вытекают какие либо меры по решению этой экологической угрозы», - привела пример депутат.
Как подчеркнула Айжан Скакова, новый Экологический кодекс послужит мощной правовой основой для существенного улучшения экологической ситуации в стране, а также снижения рисков появления новых источников загрязнения.
По словам депутата Мажилиса Геннадия Шиповских, одним из важных экологических вопросов в стране является эмиссия.
«В документе учтены шаги, направленные на решение данной проблемы. В этом плане подготовлен документ, направленный на соответствующие профилактические мероприятия. В перспективе Кодекс отразит свою значимость. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда придает значение экологической проблеме. Могу с уверенностью сказать, что в стране сформирован экологический документ. Очень много планов предстоит реализовать. В рамках плана мы на пути к «зеленой экономике». Для того, чтобы принять Кодекс, мы всесторонне изучили все вопросы. Первоочередное внимание уделено, чтобы не навредить ни нашему народу, ни предпринимателям», - сказал Геннадий Шиповских.
Насколько Экокодекс в новой редакции исполним?
Депутат Айжан Скакова отмечает, что реальное исполнение кодекса зависит не только от государственных органов и природопользователей. Ведь многие требования, она отметила, просто невыгодны для тех же предприятий загрязнителей.
«Поэтому необходимо усилить и расширить общественный контроль. В этой связи в кодексе предусмотрено требование о прохождении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в отношении крупных предприятий «первой категории опасности». При этом общественность участвует во всех стадиях ОВОС (4 стадии: заявление о намерениях, сфера охвата ОВОС, отчет ОВОС, заключение о результатах ОВОС). Кроме того, оценке вредности подлежат и объекты 2 и 3 категории опасности. Это также новые требования, которых прежде не было. Для ведения эффективного общественного контроля крайне важна доступность к экологической информации, как это принято в западных странах. Поэтому в кодексе предусмотрено введение государственного фонда экологической информации. Информация государственного фонда экологической информации в электронной форме размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе», - сказала она.
По ее словам, исполнимость также зависит от своевременности и контроля за внедрением.
«Однако некоторые новые требования в кодексе вводятся в течение многих лет. Например, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает разработку и утверждение экологических нормативов качества не позднее 1 января 2024 года. Требования Кодекса об обязательном наличии комплексного экологического разрешения вводятся в действие с 1 января 2025 года. Предприятия не в полной мере понимают, каким образом идти по пути внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). То, насколько и когда заработают положения нового кодекса во многом зависит от структуры деятельности основных углеродных загрязнителей отраслей нефти, газа, энергетики, металлургии», - отметила Айжан Скакова.