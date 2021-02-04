Что даст новый Экологический кодекс Казахстану – мнения мажилисменов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 января 2021 года Президентом РК был подписан новый Экологический кодекс. Насколько Экокодекс соответствует требованиям, принят ли он своевременно или нужны были доработки, рассказали депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый Экокодекс - требование времени

Предыдущий Экологический кодекс был принят еще в 2007 году. За эти 13 лет, как отмечает депутат Мажилиса, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию Айжан Скакова, многое изменилось в сфере охраны окружающей среды.

«Экологическая ситуация сильно ухудшилась, а по некоторым показателям, даже достигла критического уровня. Например, Алматы вошел в число 100 самых грязных городов мира, заняв 95 место, с выбросами 29,6 мегатонны углекислого газа в год. Хотя разработка и принятие нового кодекса заняла много лет, наконец, в декабре 2020 года Парламент принял новый Экологический кодекс. Надо признать, это был прорыв в правовой системе экологической безопасности нашей страны», - сказала Айжан Скакова.

Также, как отметила депутат, законодательную силу приобрели многие важные вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды.

«Среди них - «загрязнитель платит и исправляет», совершенствование управления отходами производства и потребления, широкое участие общественности на самых ранних стадиях оценки воздействия на окружающую среду проектируемых объектов и разрабатываемых госорганами планов и программ, затрагивающих вопросы экологии. Например, предусмотрены нормы, согласно которым природопользователь не только платит за ущерб, но обязан восстановить окружающую среду до первоначального состояния», - отметила А. Скакова.

В свою очередь депутат Мажилиса, член комитета по вопросам экологии и природопользованию Елдос Абаканов отметил, что за последние три года в стране была проведена большая работа со стороны госорганов, а также общественности по ужесточению требований к экологическому регулированию.

«За последние более 10 лет в Кодекс вносились около 80 изменений. Тем самым считаю, что данный Кодекс изжил себя в плане того, что во всем мире вопросы экологии сейчас в приоритете и законодательство, и экологическое регулирование эволюционируют и меняются. При разработке нового Экологического кодека был перенят опыт стран ОЭСР, где идет контроль над наиболее загрязненными и загрязняющими предприятиями. Подходы, которые связаны с оценкой воздействия на окружающую среду, вопросы, связанные с модернизацией предприятия, увеличением финансирования, пересмотром системы управления отходами - всё соответствует новым веянием и современными трендам», - сказал Елдос Абаканов.

Что дает внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)

Кодексом предусмотрен переход на комплексные экологические разрешения для объектов первой категории опасности с условием внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). Наилучшие доступные технологии, по словам экологов - проверенный, наиболее эффективный способ модернизации промышленности с максимальной минимизацией вреда, наносимого окружающей среде, это технические, организационные и управленческие решения, с целью обеспечения целевых показателей качества окружающей среды.

«При этом предлагается обязательность получения таких разрешений для вновь вводимых предприятий. Это очень важно для новых производств, которые должны выстраивать свою работу с применением экологичных технологий. С внедрением наилучших доступных технологий изменится текущая ситуация с существующими экологическими проблемами, поскольку благодаря модернизации технологических процессов будет снижение эмиссий в окружающую среду», - прокомментировала Айжан Скакова.

Депутат также отметила положение о плате за эмиссию в окружающую среду и целевое расходование средств бюджета на природоохранные мероприятия.

«В прежнем законодательстве отсутствует обязательность целевого расходования поступивших платежей за эмиссии на природоохранные мероприятия. В результате только около 45% поступающих средств направляют на охрану окружающей среды. Теперь Кодексом предусмотрено, что местные исполнительные органы обязаны финансировать природоохранные мероприятия за счет поступающих экологических платежей в объеме 100%. Это означает, что в разы возрастут объемы и количество природоохранных проектов в регионах», - пояснила депутат.

По словам депутата Е. Абаканова, внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) предприятиям позволит в первую очередь улучшить состояние качества окружающей среды в промышленных регионах страны.

«Мы видим, что есть социальный резонанс, есть обеспокоенность со стороны населения по качеству воздуха. Данные меры должны решить эти вопросы. В соотвествии с кодексом, для предприятий, которые переходят на НДТ, предусмотрены меры стимулирования, то есть, данные предприятия не будут платить экологические платежи и могут эти средства направлять на свою модернизацию», - отметил Елдос Абаканов.

Также он пояснил, что для новых строящихся предприятий особый акцент будет делаться в части формирования доказательной базы тем, что предприятие будет наименьшим образом воздействовать на окружающую среду.

«Когда предприятия проходят несколько этапов общественных слушаний, проводится полная оценка перед реализацией проекта и пока местному сообществу не докажут, что предприятие наносит минимальный вред, он не может быть построен либо начать свою намечаемую деятельность», - сказал Е. Абаканов.

Что дает новый Кодекс

Как отметила Айжан Скакова, кодексом предусматривается иерархия отходов, направленная на поэтапное обращение с отходами.

«Классификация отходов приведена в соответствие с европейским каталогом отходов и будет содержать перечень как неопасных, так и опасных отходов. Этого прежде не было. Чтобы системно решить вопрос незаконных свалок в новом Экологическом кодексе, предусмотрен вопрос обязательного установления цифровых GPS-датчиков на мусоровывозящем транспорте. Ужесточены требования к переработке и захоронению опасных отходов. Например, кодексом предусмотрено, что в случае если медицинские организации не будут перерабатывать свои опасные отходы, штрафы за это будут увеличены в 10 раз», - сказала А. Скакова.

Очень важным является введение запрета на ввоз РК в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов из других государств, а также захоронение (размещение) радиоактивных отходов на поверхности земли и в ее недрах без проведения мероприятий, предотвращающих попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. Эти новые требования, по словам Айжан Скаковой, крайне важны для нашей страны, где сохраняется высокий уровень радиоактивного загрязнения.

«Также появились новые требования к сохранению зеленых лесных массивов. Ведь Казахстан относится к числу стран, где лесистость территории крайне низка, леса занимают всего около 5% территории страны. Поэтому ужесточена ответственность за незаконную вырубку деревьев. Так, размер административного штрафа за вырубку деревьев будет увеличен в 5 раз, а в случае повторного правонарушения или вырубки на особо охраняемых природных территориях будут оштрафованы до 1500 МРП. Если причиненный ущерб превысит 100 МРП, то нарушители будут привлечены к уголовной ответственности», — добавила она.

Депутат отметила, что целый ряд новых положений предусмотрен в кодексе для правовой поддержки внедрения «зеленых» технологий и «зеленой» энергетики, экономическим и административным стимулированием мер направленных на снижение последствий и адаптацией с изменениями климата.

«В целом, принятие нового Экологического кодекса и приведение его в соответствие с международными экологическими соглашениями подтвердит приверженность Казахстана требованиям ОЭСР и вхождение в 30 развитых стран мира. Однако совершенность нового кодекса может быть оценена не только нашими национальными институтами, но самое важное – это соответствие его международным законодательным стандартам в сфере охраны окружающей среды.

При этом депутат считает, что некоторые новые положения кодекса не полностью соответствуют международным нормам и стандартам. В частности, это относится к вопросам изменения климата и переходу к низкоуглородной экономике.

«Так, в качестве парниковых газов в Казахстане определены всего 6 химических соединений: диоксид углерода (CO2); метан (CH4); закись азота (N2O); гидрофторуглероды (ГФУ); перфторуглероды(ПФУ); гексафторид серы (SF6). Тогда как в некоторых зарубежных странах число парниковыхгазов доходит до 40. Зарубежные эксперты считают, что в законодательстве Казахстана нет конкретных положений, связанных с проведением оценкивоздействия на окружающую среду (ОВОС) в трансграничном контексте и реализацией Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). Также, по их оценке, Системы экологического менеджмента еще не получили широкого распространения. Количество действительных сертификатов ISO 14001 крайне невелико (140 в 2019 г.), принимая во внимание количество объектов регулирования в Казахстане. Стимулы для использования стандарта ISO 14001 практически отсутствуют», - сказала Айжан Скакова.

Улучшится ли с внедрением кодекса состояние окружающей среды

«Безусловно, влияние нового Экокодекса в ожидаемое улучшение экологической ситуации зависит в большой степени от того, насколько государство будет финансировать эти проекты и мероприятия. Текущие расходы и инвестиции на цели охраны окружающей среды в процентах от ВВП снизились с 1,03 % в 2009 г. до 0,42 % в 2018 году. Такие низкие показатели могут препятствовать достижению многих задач и проектов. Расходы на охрану окружающей среды также существенно отличаются по регионам. Экологические налоги и штрафы, взимаемые на местном уровне, большей частью не используются эффективным образом для улучшения состояния окружающей среды и развития «зеленой экономики», - сказала Айжан Скакова.

Как подчеркнула Айжан Скакова, Правительство приложило усилия для выработки стратегических основ и создания нормативно-правовой базы для перехода к «зеленой» экономике. Однако в стране отсутствуют механизмы, которые способствовали бы внедрению «зеленых» технологий во всех отраслях промышленности, в частности финансовые стимулы. Еще одним препятствием для перехода к «зеленым» технологиям, по словам А. Скаковой, является преимущественно ограниченный доступ МСП к финансированию.

«Радиоактивные отходы являются одной из приоритетных проблем и решению этой проблемы уделяется должное внимание. С 1999 года продолжался процесс вывода из эксплуатации энергетического реактора БН-350 на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением, установленного на атомной электростанции в Актау. В процессе вывода из эксплуатации 3 000 отработавших топливных сборок были упакованы в 60 контейнеров и доставлены во временное хранилище. Однако, окончательное решение относительно судьбы этих радиоактивных отходов еще не принято. Из нового кодекса не вытекают какие либо меры по решению этой экологической угрозы», - привела пример депутат.

Как подчеркнула Айжан Скакова, новый Экологический кодекс послужит мощной правовой основой для существенного улучшения экологической ситуации в стране, а также снижения рисков появления новых источников загрязнения.

По словам депутата Мажилиса Геннадия Шиповских, одним из важных экологических вопросов в стране является эмиссия.

«В документе учтены шаги, направленные на решение данной проблемы. В этом плане подготовлен документ, направленный на соответствующие профилактические мероприятия. В перспективе Кодекс отразит свою значимость. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда придает значение экологической проблеме. Могу с уверенностью сказать, что в стране сформирован экологический документ. Очень много планов предстоит реализовать. В рамках плана мы на пути к «зеленой экономике». Для того, чтобы принять Кодекс, мы всесторонне изучили все вопросы. Первоочередное внимание уделено, чтобы не навредить ни нашему народу, ни предпринимателям», - сказал Геннадий Шиповских.

Насколько Экокодекс в новой редакции исполним?

Депутат Айжан Скакова отмечает, что реальное исполнение кодекса зависит не только от государственных органов и природопользователей. Ведь многие требования, она отметила, просто невыгодны для тех же предприятий загрязнителей.

«Поэтому необходимо усилить и расширить общественный контроль. В этой связи в кодексе предусмотрено требование о прохождении оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в отношении крупных предприятий «первой категории опасности». При этом общественность участвует во всех стадиях ОВОС (4 стадии: заявление о намерениях, сфера охвата ОВОС, отчет ОВОС, заключение о результатах ОВОС). Кроме того, оценке вредности подлежат и объекты 2 и 3 категории опасности. Это также новые требования, которых прежде не было. Для ведения эффективного общественного контроля крайне важна доступность к экологической информации, как это принято в западных странах. Поэтому в кодексе предусмотрено введение государственного фонда экологической информации. Информация государственного фонда экологической информации в электронной форме размещается в открытом доступе на интернет-ресурсе», - сказала она.

По ее словам, исполнимость также зависит от своевременности и контроля за внедрением.

«Однако некоторые новые требования в кодексе вводятся в течение многих лет. Например, уполномоченный орган в области охраны окружающей среды обеспечивает разработку и утверждение экологических нормативов качества не позднее 1 января 2024 года. Требования Кодекса об обязательном наличии комплексного экологического разрешения вводятся в действие с 1 января 2025 года. Предприятия не в полной мере понимают, каким образом идти по пути внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). То, насколько и когда заработают положения нового кодекса во многом зависит от структуры деятельности основных углеродных загрязнителей отраслей нефти, газа, энергетики, металлургии», - отметила Айжан Скакова.