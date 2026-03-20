РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:53, 20 Март 2026 | GMT +5

    Что даст Казахстану рост цен на нефть — Канат Бозумбаев

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев ответил на вопрос о том, сможет ли Казахстан получить дополнительные доходы на фоне роста цен на нефть, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    По его словам, доходы нефтегазовых компаний уже значительно выросли. Основная часть поступлений, как целевых, так и нецелевых, аккумулируется в Национальном фонде.

    При этом, как отметил Бозумбаев, республиканский и местные бюджеты также должны получить выгоду за счет экспортно-вывозных пошлин и налоговых поступлений.

    — Но пока рано «считать неубитых птиц», потому что мы все следим за конфликтом на Ближнем Востоке. Если он урегулируется, цена быстро вернется назад. Будут лишние деньги — они попадут в бюджеты. Компании заработают больше, могут поднять зарплаты. Также бюджеты будут пополняться за счет налогов. И тогда они смогут принять какое-то решение по индексации заработных плат, — сказал вице-премьер. 

    Ранее сообщалось, что цены на нефть и природный газ резко выросли в четверг на фоне усиления ударов Ирана по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке и атаки на один из важнейших в мире заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.

    Теги:
    Ближний Восток Канат Бозумбаев Ситуация на Ближнем Востоке Цена на нефть
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают