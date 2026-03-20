Что даст Казахстану рост цен на нефть — Канат Бозумбаев
Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев ответил на вопрос о том, сможет ли Казахстан получить дополнительные доходы на фоне роста цен на нефть, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, доходы нефтегазовых компаний уже значительно выросли. Основная часть поступлений, как целевых, так и нецелевых, аккумулируется в Национальном фонде.
При этом, как отметил Бозумбаев, республиканский и местные бюджеты также должны получить выгоду за счет экспортно-вывозных пошлин и налоговых поступлений.
— Но пока рано «считать неубитых птиц», потому что мы все следим за конфликтом на Ближнем Востоке. Если он урегулируется, цена быстро вернется назад. Будут лишние деньги — они попадут в бюджеты. Компании заработают больше, могут поднять зарплаты. Также бюджеты будут пополняться за счет налогов. И тогда они смогут принять какое-то решение по индексации заработных плат, — сказал вице-премьер.
Ранее сообщалось, что цены на нефть и природный газ резко выросли в четверг на фоне усиления ударов Ирана по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке и атаки на один из важнейших в мире заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.