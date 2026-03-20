Что даст Казахстану рост цен на нефть — Канат Бозумбаев

По его словам, доходы нефтегазовых компаний уже значительно выросли. Основная часть поступлений, как целевых, так и нецелевых, аккумулируется в Национальном фонде.

При этом, как отметил Бозумбаев, республиканский и местные бюджеты также должны получить выгоду за счет экспортно-вывозных пошлин и налоговых поступлений.

— Но пока рано «считать неубитых птиц», потому что мы все следим за конфликтом на Ближнем Востоке. Если он урегулируется, цена быстро вернется назад. Будут лишние деньги — они попадут в бюджеты. Компании заработают больше, могут поднять зарплаты. Также бюджеты будут пополняться за счет налогов. И тогда они смогут принять какое-то решение по индексации заработных плат, — сказал вице-премьер.

Ранее сообщалось, что цены на нефть и природный газ резко выросли в четверг на фоне усиления ударов Ирана по энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке и атаки на один из важнейших в мире заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре.