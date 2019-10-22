Что дали вложенные в транспортную отрасль 5,8 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о развитии транспортной отрасли страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 5 лет в развитие транспортной отрасли инвестировано порядка 5 триллионов 800 миллиардов тенге. Из них 44% или 2 триллиона 540 миллиардов составили государственные средства, тогда как оставшиеся 56% или 3 триллиона 274 миллиарда профинансировано с участием частного сектора, в том числе через механизм государственно-частного партнерства», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В разрезе отраслей транспорта наибольший объем инвестиций, по его словам, приходится на автодорожные и железнодорожные проекты – 37% и 40% соответственно.

«Благодаря таким масштабным вложениям, по сравнению с 2014-м годом достигнута следующая динамика основных целевых показателей: доля транспорта в Валовом внутреннем продукте (ВВП) выросла с 7,9% до 8,2% в 2018-м, а по итогам 2019-го ожидается на уровне 8,3%; создано более 400 тысяч рабочих мест; производительность труда выросла в 1,7 раз и с 5 миллиона 100 тысяч до 8 миллионов 700 тысяч тенге на человек; общий транзит контейнеров вырос в 3 раза с 271 тысячи до 825 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте», - перечислил достижения министр.

Кроме того, как отметил глава ведомства, доход от транзита вырос в 4,3 раза с 180 миллиардов до 782,4 миллиардов тенге; объем транзита грузовых автоперевозок вырос в полтора раза с 1 миллиона 300 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч тонн; количество транзитных авиапассажиров увеличилось в 4 раза и до конца года планируем довести до 1 млн транзитных пассажиров.