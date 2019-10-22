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вчера 22:16
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вчера 21:29
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Что дала стране программа «Нұрлы жол» - Аскар Мамин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин подвел основные итоги программы «Нұрлы жол», которая завершается в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году мы завершаем реализацию госпрограммы «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. Как мы видим, в рамках первой программы «Нұрлы жол» построена эффективная транспортно-логистическая система. По поручению Елбасы ведется активная работа по созданию регионального транспортно-логистического и делового хаба, по превращению в трансконтинентальный мост между Европой и Азией», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.
Он пообещал, что в рамках нового этапа госпрограммы на 2020-2025 годы продолжится работа по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры и транзитного потенциала страны.
«Как отметил Елбасы на недавнем заседании фракции «Nur Otan», новая пятилетка программы является одной из основополагающих госпрограмм. Она направлена на дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала страны. В целом поддерживаю подходы и основные направления нового этапа программы», - подчеркнул премьер.
«В этой связи поручаю МИИР после согласования с АП обеспечить принятие проекта новой госпрограммы до конца текущего года», - добавил спикер.
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