Что дает законопроект о личных подсобных хозяйствах - объяснение советника министра сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков пояснил, что такое личное подсобное хозяйство, разъясняя разработку в Казахстане законопроекта о ЛПХ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее советник министра сельского хозяйства прокомментировал, как идет обсуждение законопроекта.

«Для начала определим само понятие ЛПХ. Личное подсобное хозяйство - частный жилой дом, сараи для скота, другие хозяйственные постройки: гараж, баня, склад для угля, дров, огород на земельном участке. Все это на общем земельном участке - 0,15 гектара на орошаемых землях и 0,25 гектара на неорошаемых землях в черте населенного пункта. Проще говоря, это частное домовладение. Больше ничего нет в понятии ЛПХ. Когда говорят, что ЛПХ надо юридически зарегистрировать, надо искать землю в 10 га, это говорят те люди, которые абсолютно никакого понимания о ЛПХ не имеют», - заявил Толеутай Рахимбеков во время брифинга в Министерстве сельского хозяйства.

Он также сообщил, что по проекту закона определено следующее объяснение: «Личное подсобное хозяйство - это вид непредпринимательской деятельности гражданина и членов его семьи по производству сельхозпродукции на земельном участке, расположенном в черте населенного пункта для собственного потребления и реализации для удовлетворения личных нужд без использования труда наемных работников.

«Законопроект был внесен в Парламент в 2004 году. Однако после трехлетнего обсуждения он был возвращен в Минсельхоз. Эта была первая попытка. В 2017 году по инициативе Аскара Мырзахметова (на тот момент министр сельского хозяйства - корр.) в Минсельхозе вернулись к разработке проекта закона о ЛПХ. В конце 2017 года, как вы знаете, сменился министр, изменилась аграрная политика. Я уверен, что нынешняя, третья попытка будет успешной в Казахстане. Как и во многих странах мира, наконец-то появится закон о ЛПХ. Во-первых, есть прямое поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Он в Послании от 1 сентября 2021 года поручил в кратчайшие сроки разработать проект закона о ЛПХ. Во-вторых, такой закон действует во многих странах мира. В-третьих, вспомним народную мудрость: «Бог любит троицу»», - считает Толеутай Рахимбеков.

Он отметил, что основные цели разработки проекта закона: социальная и экономическая.

«Социальная цель заключается в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан. Она будет достигаться через требование по соблюдению санитарной гигиены внутри населенных пунктов. Экономическая цель законопроекта заключается в повышении доходов сельских жителей путем вовлечения ЛПХ в товарные производства сельхозпродукций», - отметил Т. Рахимбеков.

«Суть проекта закона о ЛПХ заключается не в ограничении количества скота в частной собственности. Я со всей ответственностью заявляю, что по всему тексту закона никто не сможет найти ни одного слова об ограничении количества скота в частной собственности», - считает Т. Рахимбеков.



