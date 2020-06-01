Что дает проект «Ребенок должен жить в семье», рассказал руководитель движения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель общественного движения «Ребенок должен жить в семье» Азамат Жаманчинов рассказал, в каком направлении работает данный проект и как помогают семьям, находящимся в трудной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Азамат Жаманчинов, общественное движение «Ребенок должен жить в семье» работает с 2013 года.

«Общественное движение было создано семь лет назад с целью донести до общества и государственных органов, что детские дома - не лучшее место для жизни ребенка. Лучшее место для жизни ребенка - семья, родная или приемная. Необходимо дать семье комплексную системную помощь и поддержку, чтобы семья была устойчивой», - сказал Азамат Жаманчинов корреспонденту агентства.

В рамках общественного движения был создан и Центр поддержки семьи и детства.

«Изначальный план центра заключался в работе с семьями, попавшими в кризисную ситуацию. В семье происходят разные проблемы, связанные с работой, финансами. Специалисты нашего центра помогают семьям решить проблему и восстановиться до ресурсного уровня, чтобы уже самостоятельно и без внешней поддержки быть устойчивой. Второе направление центра - работа с детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей», - отмечает руководитель общественного движения.

Центр помогает восстановить права биологических семей, а также подготовить новые приемные семьи. Семьи, которые желают воспитывать детей из детских домов, обучаются в школе приемных родителей.

«Три года у нас работал центр поддержки семьи и детства на базе детского дома в Алматы. Также в прошлом году по проекту «ÓNEGE» по модели центра поддержки семьи открыли в девяти регионах ресурсные службы, в которых соцработники, психологи, юристы, специалисты, наркологи, психотерапевты работали с семьями в целях решений проблем, чтобы ребенок оставался в здоровой семье», - добавил Азамат Жаманчинов.

Руководитель движения поделился положительными результатами этой нелегкой работы.

«Успешные кейсы есть. Есть пример, когда мать планировала отказаться от ребенка. Когда наши специалисты начали работать с мамой, выяснилось, что она одна воспитывала ребенка, у нее не хватало денег и она была в депрессии. Тогда наши специалисты начинают работать: психологи помогают выйти из депрессивного состояния, социальные работники помогают ей в поиске и найти более финансово-стабильную работу. Когда эти проблемы решены, тогда ребенок остается с мамой и они счастливы. В сложный период важно обращаться за помощью, ведь не у всех есть близкие или возможность контактов с близкими», - поделился А. Жаманчинов.



«Нам важно праздновать этот праздник, обращать внимание на права детей. Но я против, когда в это время люди идут в детские дома и делают праздник для них. Директора часто не могут сказать «нет», а люди не знают, как по-другому помочь. Я вижу несколько направлений, как отмечать День защиты детей. Нужно не праздновать этот праздник только раз в году, а в течение года работать над вопросами ребенка. Ребенок живет в нашем взрослом мире, и ему нужно внимание круглый год. Второе - это вопросы родительских компетенций. У нас есть бесплатная онлайн-школа В этой связи, руководитель проекта высказался и о праздновании Международного дня защиты детей.«Нам важно праздновать этот праздник, обращать внимание на права детей. Но я против, когда в это время люди идут в детские дома и делают праздник для них. Директора часто не могут сказать «нет», а люди не знают, как по-другому помочь. Я вижу несколько направлений, как отмечать День защиты детей. Нужно не праздновать этот праздник только раз в году, а в течение года работать над вопросами ребенка. Ребенок живет в нашем взрослом мире, и ему нужно внимание круглый год. Второе - это вопросы родительских компетенций. У нас есть бесплатная онлайн-школа lichnost.kz , в которой видеоуроки на двух языках, текстовые уроки по родительским компетенциям. Множество информации доступно в интернете, которую можно изучить и тогда ребенок будет расти в здоровой атмосфере. Если мы хотим помочь вне своей семьи, то надо обратить внимание на профессиональную организацию фондов, которые помогают детям. Каждый из нас также может посмотреть по сторонам и увидеть, кому и какой семье нужна помощь», - считает Азамат Жаманчинов.



