Что дает проект «Ребенок должен жить в семье», рассказал руководитель движения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель общественного движения «Ребенок должен жить в семье» Азамат Жаманчинов рассказал, в каком направлении работает данный проект и как помогают семьям, находящимся в трудной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщил Азамат Жаманчинов, общественное движение «Ребенок должен жить в семье» работает с 2013 года.
«Общественное движение было создано семь лет назад с целью донести до общества и государственных органов, что детские дома - не лучшее место для жизни ребенка. Лучшее место для жизни ребенка - семья, родная или приемная. Необходимо дать семье комплексную системную помощь и поддержку, чтобы семья была устойчивой», - сказал Азамат Жаманчинов корреспонденту агентства.
В рамках общественного движения был создан и Центр поддержки семьи и детства.
«Успешные кейсы есть. Есть пример, когда мать планировала отказаться от ребенка. Когда наши специалисты начали работать с мамой, выяснилось, что она одна воспитывала ребенка, у нее не хватало денег и она была в депрессии. Тогда наши специалисты начинают работать: психологи помогают выйти из депрессивного состояния, социальные работники помогают ей в поиске и найти более финансово-стабильную работу. Когда эти проблемы решены, тогда ребенок остается с мамой и они счастливы. В сложный период важно обращаться за помощью, ведь не у всех есть близкие или возможность контактов с близкими», - поделился А. Жаманчинов.
«Нам важно праздновать этот праздник, обращать внимание на права детей. Но я против, когда в это время люди идут в детские дома и делают праздник для них. Директора часто не могут сказать «нет», а люди не знают, как по-другому помочь. Я вижу несколько направлений, как отмечать День защиты детей. Нужно не праздновать этот праздник только раз в году, а в течение года работать над вопросами ребенка. Ребенок живет в нашем взрослом мире, и ему нужно внимание круглый год. Второе - это вопросы родительских компетенций. У нас есть бесплатная онлайн-школа lichnost.kz, в которой видеоуроки на двух языках, текстовые уроки по родительским компетенциям. Множество информации доступно в интернете, которую можно изучить и тогда ребенок будет расти в здоровой атмосфере. Если мы хотим помочь вне своей семьи, то надо обратить внимание на профессиональную организацию фондов, которые помогают детям. Каждый из нас также может посмотреть по сторонам и увидеть, кому и какой семье нужна помощь», - считает Азамат Жаманчинов.
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