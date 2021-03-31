Что дает проект по повышению доходов сельчан, рассказали жамбылцы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. Как это происходит в Байзакском районе – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В 15-ти километрах от Тараза находится райцентр Байзакского района – село Сарыкемер. Буквально 15 минут – и ты в другом измерении – сельском, с привольными полями и мирно бредущими по улицам поселков коровами и прочей живностью. Именно здесь, как, впрочем, и в других сельскохозяйственных районах Жамбылской области, создается наше продовольственное благополучие. Начиная свой день бутербродом с маслом, сыром и колбасой, мы и не задумываемся, кто и в каких условиях всё это производит.

Байзакский район расположился в юго-западной части Жамбылской области. На территории этого района 42 населенных пункта и 18 сельских округов. Общая площадь района - 446 385 га. Здесь проживает свыше 100 тысяч человек. Районный центр – село Сарыкемер, ранее называлось Михайловка.

Считается, что территория Байзакского района расположена в четырех агроклиматических зонах. Однако, по сути, все они одинаково относятся к засушливым регионам. Северная часть района - очень сухая, центральная часть – сухая и жаркая, южная часть находится в очень сухой предгорной зоне. Климат здесь резко континентальный, влажность воздуха низкая, зима относительно холодная, лето жаркое и опять-таки засушливое.

В чем повезло этому району, так это с водными источниками. Здесь протекает крупная река Талас, имеются большие озера Карабакыр, Кенес-2, Жиеналы, Войнское, Юбилейное, Сарыбалдак, Шалке, Каракайнар и другие. Есть еще три десятка более мелких водоемов. И практически все эти водоемы пригодны для разведения промысловых рыб. И поэтому более трети площадей Байзакского района очень даже пригодно для развития сельского хозяйства. Это свыше 160 тысяч гектаров, в том числе орошаемая пашня составляет 26 тысяч, пастбища – свыше 98 тысяч. Основное направление в экономическом развитии этого района - растениеводство, а в последнее время динамично развиваются и животноводство, а также переработка молока и мяса.

Сегодня в Байзакском районе успешно развивается мясомолочная отрасль. С давних времен «михайловская» молочная продукция, «михайловские колбасы» пользуются большим спросом у таразцев. В этом большую роль играет близость к областному центру. Байзакцы напрямую снабжают горожан свежей сельхозпродукцией – вкуснейшей сметаной, творогом и молоком. Положительным моментом является близость района к областному центру, что дает возможность байзакцам напрямую снабжать горожан свежей сельхозпродукцией, экономя на транспортных расходах.

В районе работают несколько сельскохозяйственных молочных кооперативов, отправляющих свою продукцию на перерабатывающие предприятия как в самом районе, так и в областном центре. Только одно молокоперерабатывающее предприятие ИП «Лесняк» может в день переработать пару десятков тонн молока, которое сдают байзакские крестьянские хозяйства. Уникальную технологию использует при производстве своей продукции крестьянское хозяйство «Ак-Ниет» - от забоя собственного скота до готового продукта. Колбасы этой байзакской компании активно раскупаются поставщиками во всех регионах Казахстана.

Как отметили в отделе сельского хозяйства акимата Байзакского района, большим стимулом развития аграрного сектора стал запущенный в 2019 году пилотный проект по повышению доходов сельчан за счет эффективного использования придомовых участков и развития микробизнеса. Байзакский район стал пока единственным районом Жамбылской области, где пилотный проект реализуется сразу в двух сельских округах - Костобинском и Туймекентском.

«В 2019 году в рамках инициированного акимом области проекта повышения благосостояния населения Жамбылской области планомерная работа проводится в Костобинском и Туймекентском сельских округах Байзакского района, - рассказал аким Байзакского района Нуржан Нуржигитов. - Пилотный проект по повышению уровня жизни населения реализован в Костобинском и Туймекентском сельских округах. Выделено 1,6 млрд тенге под 2,5% годовых на 7 лет. На эти средства жителями населенных пунктов приобретено 9 795 голов скота (рост поголовья на 39%). 519 человек зарегистрировано как индивидуальные предприниматели. Количество безработных уменьшилось на 109 человек (было 165 человек на первое января 2019 года, и 56 человек на первое июня 2020 года). Получатели адресной социальной помощи уменьшились на 279 семей (было 349 семей)».

Напомним, в Жамбылской области, с ее 60-процентным сельским населением, разработан комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств, что, в свою очередь, должно увеличить объемы производимой сельхозпродукции. Кредитование напрямую осуществляет АО СПК «Тараз». А создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, минеральных удобрений, средств химзащиты. Совместно с казахстанским производителем АО «АгромашХолдинг KZ» запущен проект «Тrade-in» по обновлению и восстановлению старой сельхозтехники на выгодных для аграриев условиях.

Получается, что в рамках проекта государство субсидирует предпринимательскую активность тружеников села в производстве молочной, мясной и прочей продукции, выращивании огородных и бахчевых культур, создании предприятий малого бизнеса. Сельчанам выделяют гранты на открытие различных цехов и объектов сферы услуг. Поскольку главная проблема бизнеса на селе - отсутствие залогов для получения кредита, то государство, в качестве эксперимента, взяло финансирование на себя.

Пилотный проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих каждому жителю села за пределами населенных пунктов. Первый этап предполагал реализацию пилотного проекта в 11 сельских округах Жамбылской области, при этом доходы сельчан планировалось увеличить в 2,5 раза.

В Костобинском сельском округе Байзакского района сельчане сразу активно начали участвовать в пилотном проекте. От 255 жителей поступили заявки на приобретение семи тысяч голов скота. Более чем на четырехстах гектарах за пределами села для них будут выращивать ячмень, пшеницу, кормовую кукурузу и клевер. Задумались байзакцы и о переработке мяса – запланировано в рамках пилотного проекта строительство колбасного и убойного модульного цехов.

Местный кооператив «Костобе-2019» в селе Талас, созданный в рамках реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан, для обеспечения своих 65 коров кормами закупил гидропонные установки, которые в неделю могут давать по три тонны зеленого корма. В двух контейнерах установлено гидропонное оборудование по выращиванию кормов, которые реализуют членам кооператива. Гидропоника обошлась кооператорам в 5,7 миллиона тенге. Кооператив также закупил 12 единиц техники на 47,1 миллиона тенге. По словам директора «Костобе-2019» Бакира Муминова, хозяйство собирается и дальше наращивать объемы производимой продукции.

Большие надежды на пилотный проект возлагают и жители Туймекентского сельского округа. В рамках проекта на 112 дворов здесь решили приобрести 1 800 голов скота. Местный житель Бекен Абдикадыров взял кредит на 4 миллиона тенге, на которые приобрел 15 быков и корм. А Бейбут Бахытбергенов на три миллиона тенге купил 10 быков. Бахтияр Далумбаев приобрел шесть быков и четыре коровы, затратив 3,5 миллиона тенге.

В местный сельхозкооператив «Туймекент-2019» вступили 155 членов. 39 человек уже взяли кредит. По второму направлению (развитие животноводства) заявки подали жители 256 домов. Туймекентцы приобрели коров, овец, лошадей, причем счет идет на сотни. По проекту здесь запланированы теплицы, пасека и пекарня.

«Этот проект имеет ряд преимуществ. Помимо экономической выгоды, он поможет покупателям избежать столкновения с мошенничеством. Например, многие продавцы ради выгоды могут разбавлять молоко. В рамках пилотного проекта такие случаи исключены. Кооператив отвечает за качество продукции», - отметил аким Туймекентского сельского округа Канат Смагулов.

Туймекентский сельский округ демонстрирует хорошие показатели. В округ с населением чуть более девяти тысяч человек входит село Акжар. Из 6,8 тысячи гектаров посевных площадей 3,5 тысячи - поливные. На плодородных землях крестьяне выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, картофель, сахарную свеклу, овощи. В рамках пилотного проекта 258 местных крестьян приобрели скот на сумму более 600 миллионов тенге. Созданный кооператив предоставляет своим пайщикам клевер и ячмень по удешевленной цене.

И еще один весьма красноречивый показатель – в селах сокращается число получателей адресной социальной помощи, непродуктивно самозанятых и безработных. Зато растет число зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. То есть пилотный проект дает людям возможность самостоятельно зарабатывать, повышать свои доходы.

Открылись или планируют открыться цеха по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий. Хлеб, который сельчане возили из районных центров, теперь можно купить с пылу-жару у себя в селе. Открываются также цеха по выпуску молочной продукции, строятся теплицы, откармливается домашний скот и птица.

Механик кооператива «Туймекент» Рустамбек Сакен рассказал, что скооперировавшиеся в рамках проекта по повышению доходов крестьяне получили сельхозтехнику – три трактора и один комбайн. Хозяйство сеет пшеницу, ячмень, выращивает огурцы.

«Техника новая, отличная. Работают сейчас в нашем кооперативе десять человек, все трактористы. Скоро пахота начинается, еще будут нанимать. Новые рабочие места появятся», - говорит Рустамбек Сакен.

Проект по повышению доходов сельчан позволяет развивать различные направления сельскохозяйственной отрасли. Так, в Туймекенте средства выделили и на развитие пчеловодства.

Бектлеу Исмаилов – потомственный пчеловод, это семейный бизнес.

«Наша семья давно занимается пчелами, я всегда был помощником, - рассказал он. - Глава нашего крестьянского хозяйства - мой отец Талгат Исмаилов. В рамках пилотного проекта мы взяли 2 миллиона 400 тысяч тенге. На эту сумму купили автомашину, прицеп, инструменты, ящики, «медогонку», различные приспособления и рабочую одежду для ведения пчеловодства. Всё купили. Проектом мы очень довольны. У нас порядка 60-ти ульев. Мед собираем в разных районах Жамбылской области. Весной готовим улья, а летом стоим, в основном, например, в Жуалынском районе, в красивых природных местах. Продукцию реализуем дома, среди односельчан, это приносит неплохой доход. Помощь по проекту позволит улучшить наше производство и повысить доходы».

Заметим, что в Жамбылской области при наличии уникальных природных мест с богатыми цветами-медоносами пчеловодство является довольно перспективным делом. В регионе насчитывается более 200 пасек, содержащих почти 80 тысяч пчелосемей. При этом лишь 60 из пасек официально зарегистрировано. Хотя для решения вопроса регистрации предоставляются механизмы господдержки, а в рамках программы развития племенного животноводства выплачивается субсидия. Пчеловоды Жамбылской области могут производить более 500 тонн меда в год, если будет поддержка со стороны местных исполнительных органов.

О дальнейших перспективах уже думает еще один участник пилотного проекта Асанбек Урпеков.

«Я родился в селе Акжар Туйменкентского сельского округа, - рассказал он. - Взял кредит три миллиона тенге на разведение мелкого рогатого скота – баранов и коз. Спасибо аульскому акиму Канату Смагулову, он объяснил, что к чему и помог определиться. Хотим еще взять коров, лошадей. Если еще дадут кредит. Хотим расширяться. Дело хорошее, нужное».

КХ «Агали» в Костобинском сельском округе Байзакского района Жамбылской области работает с 2002 года. Глава этого хозяйства - Наби Агалиев. Здесь разводят черно-пестрых коров, эдильбаевских овец и лошадей, выращивают пшеницу, кукурузу, люцерну, капусту, помидоры, есть яблоневый сал и виноградник. Но основным профилем всё же является животноводство. Начинали с небольшого количества и малых объемов. С годами хозяйство разрасталось - и сегодня Агалиевы имеют на стойловом содержании несколько сот дойных коров. По программе «Сыбаға» закуплено 100 коров высокоудойной симментальской породы. В 2015 году на средства от Фонда развития предпринимательства «Даму» в КХ «Агали» построили мини-молзавод для переработки собственной продукции. Первоначальная мощность предприятия – переработка 3-5 тонн молока за смену. Теперь собственное молочное сырье здесь можно переработать в пастеризованное молоко, кефир, творог, сметану, йогурты, сыры, сливочное масло. Продукция реализуется в Жамбылской области.

По словам главы этого хозяйства Наби Агалиева, с запуском пилотного проекта по повышению доходов сельчан, инициированного Жамбылским областным акиматом в 2019 году, есть желание и дальше расширяться, работать и получать прибыль.

«Ваш сельский округ один из самых крупных, в достижениях области есть и ваш вклад, - отметил посетивший Туймекент с рабочей поездкой глава региона Бердибек Сапарбаев. - Большую поддержку оказала реализация пилотного проекта, доказавшего свою эффективность. Я часто посещаю села, участвующие в пилотном проекте, встречаюсь с их жителями. В этих селах число получателей адресной социальной помощи снизилось на 32%, доходы участников выросли в 2,5 раза - с 42 тысяч до 104 тысяч тенге. Количество непродуктивно самозанятых снизилось на 35%. Почти 95% сельчан используют свои приусадебные участки. Поголовье скота выросло на 45 тысяч, приобретено в лизинг 190 единиц сельхозтехники техники. В 2021 году проектом планируется охватить 20 сельских округов. В результате ожидается увеличение объемов производства сельхозпродукции в 2,2 раза. Каждая семья должна стремиться к тому, чтобы обеспечивать себя тем же продовольствием, сажать огороды, открывать собственное дело, активно участвовать в государственных программах. Нельзя уповать только на государство, нужно и самим проявлять инициативу».

Отметим, что Минсельхоз РК дал высокую оценку реализации в Жамбылской области пилотного проекта, улучшающего жизнь сельчан. Жамбылский регион продолжает оставаться, в основном, аграрным, и здесь развитие сельского хозяйства играет ключевую роль в экономике и социальной сфере. Учитывая эффективность проекта, для его продолжения Минсельхозом Республики Казахстан дополнительно выделено 11,5 млрд тенге на второй этап, в ходе реализации которого планируется охватить по два округа каждого района, то есть 20 сельских округов, и реализовать 3 631 проект.

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».