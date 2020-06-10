Что дает оцифровка дипломов - пояснение Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О процессе получения дипломов в электронном варианте пояснили в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все дипломы будут выдаваться в электронном варианте. Все необходимые нормативные акты приняты. В этом году все выпускники вузов и колледжей будут иметь электронные варианты диплома. Для чего это нужно? Не секрет, что каждый раз возникали вопросы как у работодателей, так и у граждан о поддельных дипломах, и много вопросов возникало относительно их качества. Очень много затрат у работодателей и времени у граждан уходило на подтверждение диплома. Ежегодно около 500 тысяч запросов приходит в МОН на подтверждение подлинности дипломов. Это занимало очень много времени», - рассказал вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари в ходе онлайн-брифинга ведомства.

По его данным, на сегодня 2,5 млн дипломов с 1992 года уже внесли в базу данных. Сейчас же ведомство занимается сбором исторических данных тех граждан Казахстана, которые окончили вузы до 1992 года.

«С этого года мы все дипломы оцифровали. В режим онлайн можно проверить зарегистрированные дипломы в Министерстве образования и науки. Для работодателя облегчается время, для граждан соответственно, и время, и деньги, так как, чтобы предоставить диплом, необходимо его нотариально заверять. Теперь нет необходимости это делать. До конца года мы эту работу завершим. Работодатели и граждане смогут проверять свои дипломы в онлайн-режиме. Это ноль затрат для граждан, ликвидация оборота поддельных дипломов гособразца, обеспечение работодателей достоверной информацией, повышение качества образования за счет обеспечения общественности достоверной информацией о выпускниках», - проинформировал Р. Бигари.

Он напомнил, что в январе было проведено пилотное внедрение на базе дипломов колледжей.

«Большая работа по оцифровке исторических данных предстоит совместно с вузами. Это не быстрый путь, потому что каждый номер диплома будем перепроверять и вносить в базу данных», - сообщил вице-министр.

Ранее сообщалось, что к концу года планируется запустить сервис, с помощью которого можно будет проверить подлинность диплома.