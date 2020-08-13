Что дает казахстанцам программа «Рухани жаңғыру», рассказали в МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что дает казахстанцам программа «Рухани жаңғыру», рассказал вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы не можем измерить пользу от программы «Рухани жаңғыру» вручную. Потому что вы прекрасно знаете, что во всем мире духовность не определяется по каким-то конкретным параметрам. Невозможно обычным способом измерить результаты «Рухани жаңғыру», - сказал Болат Тлепов во время онлайн-брифинга в СЦК.

По его словам, духовное развитие сознания человека и общества – это непрерывный и ежедневный процесс.

«А что касается конкретных результатов, я в своем докладе их отметил. Работа проделана, есть конкретные результаты. Так, в рамках проекта «Туған жер», несмотря на трудности при эпидемии коронавируса, в разных сельских регионах построено 228 объектов социально-культурного назначения с участием более 1200 человек. Это, прежде всего, полезно нашим детям, которые воспитываются на этом и получают нужные знания», - заключил вице-министр.