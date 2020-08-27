Что дает электронный трудовой договор, объяснили в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На электронной бирже труда зарегистрировано 2,5 млн активных трудовых договоров. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Электронные трудовые договора - уникальный проект. Мы понимаем, что бумажные трудовые договора существуют с советских времен и кто-то теряет эти договора, кто-то неправильно оформил, если неправильно оформили, то будет нужна архивность справки. Мы два года назад выработали концепцию, где каждый работодатель должен регистрировать трудовые договора со своими работниками», - рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов во время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы.

Вице-министр также объяснил, что даст электронный трудовой договор работнику и работодателю.

«Есть три участника системы - работник, работодатель и государство. Теперь работнику не нужны бумажные трудовые книжки. Он может всегда в личном кабинете на портале электронного правительства, электронной биржи труда получить досье, где, кем и когда работал. Утеря документов ему не грозит, и можно документ распечатать всегда. Если работодатель нарушает права работника, работник будет это всегда видеть в части пенсионных отчислений, медицинского страхования, социального страхования, режима труда. Бывает, что работодатель нарушая права работника, не дает ему в руки трудовую книгу. Это часто встречающиеся проблемы, а в этом случае нет таких проблем, все есть в цифровом виде. В первую очередь это - защита прав работника», - отметил Е. Оспанов.

Как он привел пример, при трудоустройстве соискатель собирает пакет документов. Поэтому, при регистрации электронных трудовых договоров весь пакет документов будет храниться в досье.

«Работодатель, конечно, хочет качественного сотрудника. Ведь бывают разные истории соискателя, поэтому работодатель подбирает себе качественного работника. Государство должно понимать, как какая потребность в кадрах прогнозируется. Для мониторинга, ведения статистики, анализа и прогнозирования - это хороший инструмент», - добавил вице-министр.

Планируется, что работа по внедрению электронных трудовых договоров завершится в следующем году.

«Мы со своей стороны должны создать все условия, чтобы эти сервисы работали. В 2020-2021 году все работодатели по действующим трудовым договорам мы должны зарегистрировать. На сегодня порядка 55 тысяч работодателей работают и свыше 2,5 млн активных трудовых договоров зарегистрированы. До конца года мы планируем довести уровень до 70-75% объема и в следующем году совместно с работодателями завершить этот процесс», - проинформировал Ербол Оспанов.