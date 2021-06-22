Что дадут поправки в Закон «О защите прав потребителей»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О влиянии законодательных изменений в сфере защиты прав потребителей рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законодательные изменения позволили нам не только расширить инструменты общественного контроля, но и мотивировали бизнес удовлетворять претензии потребителей по принципу «здесь

и сейчас». За 5 месяцев работы удалось в досудебном порядке оперативно решить проблемы

153 потребителей», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

Этому, по его словам, способствовала и запущенная в текущем году информационная система приема жалоб по принципу «одного окна» – е-Тutynushy.

«На сегодня данная платформа позволяет отслеживать потребительские жалобы в разрезе отраслей, предмета спора, субъектов рассмотрения. Это, в свою очередь, дает возможность формировать различные аналитические данные, выявлять и решать системные проблемы во всех сферах жизнедеятельности граждан», – отметил министр.

«В этом году мы приступили к разработке проекта концепции ко 2-му пакету поправок

в Закон «О защите прав потребителей».

Он предполагает устранение правовых пробелов, нечетких норм, имеющих различное толкование в правоприменительной практике. Есть еще пробелы, затрудняющие понимание потребителями своих прав, а бизнесом своих обязанностей», – заключил глава Минторговли.



