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    13:59, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Что дадут поправки в Закон «О защите прав потребителей»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О влиянии законодательных изменений в сфере защиты прав потребителей рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законодательные изменения позволили нам не только расширить инструменты общественного контроля, но и мотивировали бизнес удовлетворять претензии потребителей по принципу «здесь

    и сейчас». За 5 месяцев работы удалось в досудебном порядке оперативно решить проблемы

    153 потребителей», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

    Этому, по его словам, способствовала и запущенная в текущем году информационная система приема жалоб по принципу «одного окна» – е-Тutynushy.

    «На сегодня данная платформа позволяет отслеживать потребительские жалобы в разрезе отраслей, предмета спора, субъектов рассмотрения. Это, в свою очередь, дает возможность формировать различные аналитические данные, выявлять и решать системные проблемы во всех сферах жизнедеятельности граждан», – отметил министр.

    «В этом году мы приступили к разработке проекта концепции ко 2-му пакету поправок

    в Закон «О защите прав потребителей».

    Он предполагает устранение правовых пробелов, нечетких норм, имеющих различное толкование в правоприменительной практике. Есть еще пробелы, затрудняющие понимание потребителями своих прав, а бизнесом своих обязанностей», – заключил глава Минторговли.



    Теги:
    Аналитика Закон и право Экономика
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