Что будут обсуждать сегодня на заседании Правительства Казахстана

В повестке заседания — рассмотрение проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента.

Напомним, 8 сентября Президент выступил с ежегодным Посланием на совместном заседании Парламента. Документ охватывает широкий круг вопросов — от цифровизации и внедрения искусственного интеллекта до реформирования финансовой системы и привлечения инвестиций.

В числе поручений Правительству – создание Министерства по искусственному интеллекту, которое возглавит руководитель на уровне заместителя Премьер-министра.

Одновременно будет сформирован Фонд цифровых активов на базе инвестиционной корпорации Национального банка, где начнется накопление стратегического крипторезерва.

До конца года Правительство совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка должно подготовить и принять закон о банках.

Кроме того, Премьер-министру поручено в течение 10 дней представить конкретные предложения по обновлению системы привлечения инвестиций. Как отметил Глава государства, необходимо четко определить: куда, зачем и в каком объеме Казахстану требуются инвестиционные средства.

Особое внимание уделено Национальному фонду. Президент отметил, что его средства должны использоваться для финансирования перспективных небольших проектов с высокой рыночной отдачей, а при необходимости к этой работе можно привлекать международных управляющих и инвесторов. Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с Правительством поручено подготовить предложения по реформированию государственного сектора, и в случае необходимости Президент готов издать соответствующий указ.

В транспортной сфере Кабинету министров предстоит разработать комплекс мер по превращению Казахстана в ведущий авиационный хаб на Евразийском пространстве.

— Эту работу нужно проводить с участием лучших специалистов и предпринимателей данной отрасли. Но основная ответственность возлагается на Правительство. Ход исполнения поручений будет рассмотрен в начале года после ежегодного отчета Правительства на специальном заседании, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним поручением стало развитие города Алатау, которому будет придан особый статус. Город призван стать новым центром деловой активности и инноваций.

Полный текст выступления Главы государства доступен по ссылке.

Также планируется рассмотреть меры по обеспечению безопасности дорожного движения и пешеходов.

Ранее мы писали о том, что стране растет число ДТП с участием детей. Согласно данным уполномоченного по правам ребенка в РК Динары Закиевой, ситуация остается крайне тревожной. За 2024 год в Казахстане в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 328 детей, свыше 10 тысяч несовершеннолетних получили различные травмы. Только за первые пять месяцев 2025 года погибли 67 детей.

Как сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК, по состоянию на май 2025 года в казахстанских колониях содержатся 635 человек, осужденных за ДТП, повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть. Большая часть из них отбывает наказание в колониях-поселениях (минимальный режим) — 607 человек, 12 человек — в учреждении общего режима и 16 человек — при строгом режиме.