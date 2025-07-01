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    08:00, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Что будут обсуждать сегодня на заседании Правительства Казахстана

    Сегодня, 1 июля, в Астане состоится заседание Правительства. В повестке дня всего один, но крайне важный вопрос — меры по развитию систем водообеспечения и водоотведения, а также внедрению водосберегающих и цифровых технологий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство, Үкімет үй
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Как ранее сообщалось, что Казахстан оцифрует все водные ресурсы страны до конца 2025 года. Министерство водных ресурсов и ирригации разработает соответствующую информационную систему. 

    10 июня в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс. В документе впервые вводится понятие «водная безопасность». Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод. 

    В кодексе закреплены нормы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, регулированию ливневых и дренажных стоков, передаче бесхозяйных систем в коммунальную собственность.

    Документ предусматривает Генеральный и бассейновые планы для управления водными ресурсами и государственное планирование с учетом прогнозов водных запасов. Усилено участие общественности и контроль за водопользованием, охраной малых рек, озер, болот и ледников. Запрещено строительство глухих плотин на малых реках, водоохранные зоны должны быть определены в течение двух лет.

    Также вступают в силу новые механизмы стимулирования водосбережения. Разрешения на водопользование будут выдаваться только при наличии плана поэтапного перехода на оборотное или повторное водоснабжение — на это отводится до пяти лет.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Правительство РК Водный кодекс Цифровизация
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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