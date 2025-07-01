Что будут обсуждать сегодня на заседании Правительства Казахстана

Как ранее сообщалось, что Казахстан оцифрует все водные ресурсы страны до конца 2025 года. Министерство водных ресурсов и ирригации разработает соответствующую информационную систему.

10 июня в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс. В документе впервые вводится понятие «водная безопасность». Это защита граждан и экономики от дефицита воды и загрязнения водных объектов, а также защита интересов страны в области охраны и использования трансграничных вод.

В кодексе закреплены нормы по развитию систем водоснабжения и водоотведения, регулированию ливневых и дренажных стоков, передаче бесхозяйных систем в коммунальную собственность.

Документ предусматривает Генеральный и бассейновые планы для управления водными ресурсами и государственное планирование с учетом прогнозов водных запасов. Усилено участие общественности и контроль за водопользованием, охраной малых рек, озер, болот и ледников. Запрещено строительство глухих плотин на малых реках, водоохранные зоны должны быть определены в течение двух лет.

Также вступают в силу новые механизмы стимулирования водосбережения. Разрешения на водопользование будут выдаваться только при наличии плана поэтапного перехода на оборотное или повторное водоснабжение — на это отводится до пяти лет.