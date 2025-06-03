Что будут обсуждать сегодня на заседании Правительства

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации крупных промышленных проектов, направленных на формирование кластеров высокого передела в химической и металлургической отраслях. Работа ведется во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по развитию экспортно ориентированных производств.

По информации Министерства промышленности и строительства, реализуются пять масштабных инициатив с совокупным объемом инвестиций порядка $10 млрд и созданием более 8,7 тыс. постоянных рабочих мест.

В области Абай строится медеплавильный завод мощностью до 300 тыс. тонн катодной меди. Инвестиции в проект составляют $1,5 млрд. Предприятие будет перерабатывать концентраты с месторождений Бозшаколь, Актогай и Востокцветмет. На текущем этапе ведутся работы по подключению к инфраструктуре.

В Карагандинской области АО «Qarmet» реализует программу модернизации производств с инвестициями в $3,5 млрд. К 2028 году планируется довести добычу угля до 9 млн тонн, выпуск железорудного концентрата и стали — по 5 млн тонн ежегодно. Уже в 2024 году восстановлена деятельность всех основных шахт, увеличен объем добычи угля на 7%.

В Костанайской области на базе АО «ССГПО» планируется строительство завода по выпуску горячебрикетированного железа (2 млн тонн в год). Проект предполагает внедрение экологически чистых технологий, общий объем инвестиций оценивается в $1,2 млрд. Ведется работа по подключению к инфраструктуре и поиску источников финансирования.

Еще один стратегический проект реализуется в Западно-Казахстанской области — обогатительно-производственный комплекс по производству хлорида калия на месторождении «Сатимола». Общая стоимость проекта превышает $2,4 млрд, планируется создание более 4 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в Мангистауской области ТОО «KazAzotPrime» строит аммиачно-карбамидный комплекс, направленный на обеспечение внутреннего рынка минеральными удобрениями. Объем инвестиций — около $1,5 млрд, запуск предприятия ожидается в 2029 году.

В ходе совещания отмечена необходимость комплексного подхода к формированию современных промышленных кластеров.

— Новые проекты в этих секторах должны стать опорными точками индустриального роста, нацеленными на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение современных технологий и формирование конкурентоспособных кластеров. Вокруг них должны активно развиваться предприятия малого и среднего бизнеса, сервисные компании, логистические центры и современная инфраструктура. Мы рассчитываем на мощный мультипликативный эффект, который позволит создать тысячи новых рабочих мест, оживить экономику целых регионов, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Государственным органам поручено обеспечить качественное сопровождение реализации проектов. Министерствам промышленности и строительства, национальной экономики — принять меры по обеспечению своевременного запуска всех проектов.

Ранее также сообщалось о том, что Казахстан выходит на промышленное производство ключевых видов продукции в нефтегазохимической отрасли.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, в ноябре 2022 года был запущен завод KPI по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. До конца текущего года, по словам главы ведомства, планируется выпуск новых 2 марок полипропилена (Н263FF, Н363FF).

Кроме того, в отрасли прорабатываются следующие проекты: