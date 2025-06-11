Что будут обсуждать сегодня на пленарном заседании в Мажилисе

В повестке дня - проект Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан». Законопроект разработан парламентариями во исполнение соответствующего поручения Главы государства.

В документе предлагается освободить от наказания лиц, осужденных за преступления, не представляющие серьезной угрозы для государственной безопасности и граждан, в том числе представителей социально уязвимых категорий: несовершеннолетних, женщин с несовершеннолетними детьми, беременных женщин, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, пенсионеров, инвалидов и других.

Как ранее отмечала депутат Мажилиса Унзила Шапак в интервью журналистам, в рамках амнистии планируется освободить 4,1 тыс. человек.

— Будет освобождено 4,1 тыс. человек. По предварительным расчетам, из уголовно-исполнительных учреждений выйдут около 632 осужденных, еще 3,5 тыс. человек освободят из списков пробационного контроля. Кроме того, для 5,4 тысячи осужденных, находящихся в местах лишения свободы, и 5,5 тысячи человек, стоящих на учете в службе пробации, будет сокращен неотбытый срок наказания. В общей сложности сокращение сроков затронет 11 тысяч человек, —говорила тогда депутат.

По ее словам, амнистия коснется 833 женщин: 109 из них будут освобождены, а 724 получат сокращение срока наказания.

Также рассмотрят отдельные статьи Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», предложенных Сенатом Парламента Республики Казахстан в новой редакции.

Законопроект был ранее рассмотрен на пленарном заседании Сената и одобрен в первом чтении. Однако в ходе обсуждения сенаторы высказали ряд замечаний и предложений. Комитет по финансам и бюджету предложил не одобрять отдельные статьи законопроекта и возвратить его в Мажилис в новой редакции. В сравнительную таблицу включены 24 поправки.

Среди них — норма, согласно которой обязательства перед кредиторами должников, являющихся гарантами, поручителями и залогодателями, не подлежат прекращению по обязательствам третьих лиц.