Что будут делать с гранитными плитками и бордюрами в сквере КазНАТОБ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Управлении зеленой экономики Алматы дали разъяснения по благоустройству и озеленению скверов возле КазНАТОБ им.Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящий момент на территории скверов сняты гранитные ступени и бордюры. Они были сняты и сложены в сторону для того, чтобы во время строительных работ не было осколов и нанесено других повреждений. Сейчас подрядная организация - ТОО «Сункар» осуществляет работы по подготовке основания для плитки. Затем гранитные плиты и бордюры будут очищены методом пескоструя. Как только они будут отреставрированы, их вернут на место. Управление опровергает информацию о незаконном демонтаже гранитных камней (бордюров, ступеней) для уничтожения.

Работы по возвращению гранитных бордюров уже ведутся и возвращены на место возле бюстов Ж.Жабаева и М.Ауэзова.

Ничего уничтожать и убирать Управление зеленой экономики не будет - здесь будут проведены только реставрационные работы. По графику работы планируются закончить в июне текущего года.

Отметим, что во время презентации, с участием акима Алматы Б.Сагинтаевым, был представлен проект по благоустройству и озеленению скверов возле КазНАТОБ имени Абая и фонтана «Неделька». Как отметила руководитель Управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская, никакие капитальные переделки на этом месте выполнены не будут. Управление зеленой экономики подняло архивные фотографии, материалы, по которым будут отреставрированы скверы возле театра и фонтан «Неделька».