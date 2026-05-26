Что будет содержать меморандум о соглашении между США и Ираном
США и Иран продолжают переговоры по проекту соглашения, которое должно помочь остановить конфликт и снизить напряженность на Ближнем Востоке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.
По данным CBS News, Иран одобрит ряд пунктов в проекте меморандума о взаимопонимании:
- Продление действующего режима прекращения огня на 60 дней.
- Иран немедленно открывает Ормузский пролив и принимает меры для восстановления довоенного режима судоходства в течение 30 дней.
- Иран и США вместе со своими союзниками заявляют, что все военные операции на всех фронтах, включая Ливан, прекращаются немедленно и навсегда. Они также обязуются не начинать никаких войн друг против друга и воздерживаться от угроз и применения силы.
- Иран подтверждает, что никогда не будет разрабатывать ядерное оружие.
- Иран соглашается с тем, что его запасы обогащенного урана будут утилизированы в соответствии с механизмом, согласованным обеими сторонами.
- Вопросы, связанные с замороженными финансовыми активами Ирана и санкциями против режима, будут решаться в зависимости от того, насколько Иран соблюдает предыдущие условия.
Ранее сообщалось, что Центральное командование Вооруженных сил США нанесло «удары в целях самообороны» для защиты американских войск от угроз со стороны иранских сил.